Семь клубов интересуются Эззатоллахи

Помимо греческого клуба заполучить 20-летнего игрока хотят «Андерлехт», «Панатинаикос», «Гамбург», «Персеполис», «Стоук Сити» и одна команда из Китая.

Ранее агент иранца сообщил, что футболист не имеет подписанного контракта с ростовчанами, однако хочет остаться в клубе. Прежнее соглашение иранца с «Ростовом», в котором он выступает с 2015 года, истекло в декабре.