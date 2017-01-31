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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28615720/
31 января 2017, 17:57 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Семь клубов интересуются Эззатоллахи

Полузащитник Саид Эззатоллахи, тренирующийся с «Ростовом», попал в сферу интересов «Олимпиакоса».

Помимо греческого клуба заполучить 20-летнего игрока хотят «Андерлехт», «Панатинаикос», «Гамбург», «Персеполис», «Стоук Сити» и одна команда из Китая.

Ранее агент иранца сообщил, что футболист не имеет подписанного контракта с ростовчанами, однако хочет остаться в клубе. Прежнее соглашение иранца с «Ростовом», в котором он выступает с 2015 года, истекло в декабре.

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