Евсеев уйдёт из «Амкара» и возглавит «Текстильщик»
По информации «Чемпионата», тренер «Амкара» Вадим Евсеев продолжит работу в ПФЛ.
Евсеев возглавит «Текстильщик» из Иваново, официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни.
На данный момент «Текстильщик» занимает седьмое место в турнирной таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ, набрав 24 очка в 16 матчах.
41-летний Евсеев ранее входил в тренерский штаб «Текстильщика», а с 2015 года работал в «Амкаре».
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