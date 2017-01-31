Евсеев уйдёт из «Амкара» и возглавит «Текстильщик»

Евсеев возглавит «Текстильщик» из Иваново, официально о назначении будет объявлено в ближайшие дни.



На данный момент «Текстильщик» занимает седьмое место в турнирной таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ, набрав 24 очка в 16 матчах.



41-летний Евсеев ранее входил в тренерский штаб «Текстильщика», а с 2015 года работал в «Амкаре».