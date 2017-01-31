Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28614839/
31 января 2017, 16:56 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Александр Тарханов: Трансферная кампания «Урала» завершена

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подчеркнул, что клуб укомплектовал все необходимые позиции в зимнее трансферное окно.

Также он выразил удовлетворение работой новичков на сборах.

— Сегодня «Урал» заключил контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Почему именно на него пал выбор?

— Он может закрыть две позиции: сыграть нападающего или крайнего хавбека. Плюс, он забивной — в «Тосно» забивал. В этом году в «Кубани» голов у него было немного, но там, видимо, не до футбола было. А так данные у него хорошие — высокий, мощный парень. Будем с ним работать.

— Какие еще позиции хотелось бы усилить в команде?

— В принципе, все позиции, которые хотели, мы уже укомплектовали. Это было наше последнее приобретение.

— То есть трансферная кампания «Урала» завершена?

— Я думаю, да. Хотя, может еще кто-то появится, потому что трансферная кампания никогда не заканчивается. Но те позиции, которые нам были нужны, мы укрепили.

— Довольны тем, как проявляют себя новички команды?

— Бикфалви, Димитров, Ломакин хорошо себя проявляют. Они профессиональные ребята: Также ведется работа с молодежью.

Урал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
29 января

Немного огня от Дмитрия Губерниева

"Амкар" рассказал подробности "контракта" с Это'О

Халк обратился к "Зениту"