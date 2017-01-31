Александр Тарханов: Трансферная кампания «Урала» завершена

Также он выразил удовлетворение работой новичков на сборах.

— Сегодня «Урал» заключил контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Почему именно на него пал выбор?

— Он может закрыть две позиции: сыграть нападающего или крайнего хавбека. Плюс, он забивной — в «Тосно» забивал. В этом году в «Кубани» голов у него было немного, но там, видимо, не до футбола было. А так данные у него хорошие — высокий, мощный парень. Будем с ним работать.

— Какие еще позиции хотелось бы усилить в команде?

— В принципе, все позиции, которые хотели, мы уже укомплектовали. Это было наше последнее приобретение.

— То есть трансферная кампания «Урала» завершена?

— Я думаю, да. Хотя, может еще кто-то появится, потому что трансферная кампания никогда не заканчивается. Но те позиции, которые нам были нужны, мы укрепили.

— Довольны тем, как проявляют себя новички команды?

— Бикфалви, Димитров, Ломакин хорошо себя проявляют. Они профессиональные ребята: Также ведется работа с молодежью.