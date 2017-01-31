Александр Тарханов: Трансферная кампания «Урала» завершена
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подчеркнул, что клуб укомплектовал все необходимые позиции в зимнее трансферное окно.
Также он выразил удовлетворение работой новичков на сборах.
— Сегодня «Урал» заключил контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Почему именно на него пал выбор?
— Он может закрыть две позиции: сыграть нападающего или крайнего хавбека. Плюс, он забивной — в «Тосно» забивал. В этом году в «Кубани» голов у него было немного, но там, видимо, не до футбола было. А так данные у него хорошие — высокий, мощный парень. Будем с ним работать.
— Какие еще позиции хотелось бы усилить в команде?
— В принципе, все позиции, которые хотели, мы уже укомплектовали. Это было наше последнее приобретение.
— То есть трансферная кампания «Урала» завершена?
— Я думаю, да. Хотя, может еще
— Довольны тем, как проявляют себя новички команды?
— Бикфалви, Димитров, Ломакин хорошо себя проявляют. Они профессиональные ребята: Также ведется работа с молодежью.
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