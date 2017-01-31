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31 января 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Лысцов не перейдет в «Зенит» зимой

Защитник «Бенфики», выступающий на правах аренды за «Тонделу», Виталий Лысцов не перейдет в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Об этом стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». Игрок продолжит сезон в «Тонделе».

Напомним, Лысцов перешел в «Бенфику» в 2015 году из «Униан Лейрии». В сезоне-2016/17 21-летний футболист выступает за «Тонделу», в составе которой провел пять матчей в чемпионате Португалии и забил один гол.

Ранее «Советский спорт» сообщал об интересе к Лысцову со стороны «Зенита».

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