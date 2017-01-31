Лысцов не перейдет в «Зенит» зимой

Об этом стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». Игрок продолжит сезон в «Тонделе».

Напомним, Лысцов перешел в «Бенфику» в 2015 году из «Униан Лейрии». В сезоне-2016/17 21-летний футболист выступает за «Тонделу», в составе которой провел пять матчей в чемпионате Португалии и забил один гол.

Ранее «Советский спорт» сообщал об интересе к Лысцову со стороны «Зенита».