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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28614622/
31 января 2017, 16:42 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Бордо» рассчитывает арендовать у «Зенита» Йовановича

Защитник «Зенита» Вукашин Йованович находится во Франции, где ведет переговоры с «Бордо».

Как утверждает Mozzart Sport, французский клуб хочет арендовать 20-летнего серба до конца сезона. По информации СМИ, руководство сине-бело-голубых разрешило игроку провести переговоры с аквитанцами. Также отмечается, что есть еще 2 клуба, которые заинтересованы в Йовановиче.

Стоит отметить, что «Бордо» хотел приобрести молодого защитника прошлым летом у «Црвены Звезды», но игрок выбрал «Зенит». На счету Йовановича в этом сезоне 13 матчей в ФНЛ в составе «Зенита-2».

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