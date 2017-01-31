«Бордо» рассчитывает арендовать у «Зенита» Йовановича
Защитник «Зенита» Вукашин Йованович находится во Франции, где ведет переговоры с «Бордо».
Как утверждает Mozzart Sport, французский клуб хочет арендовать 20-летнего серба до конца сезона. По информации СМИ, руководство
Стоит отметить, что «Бордо» хотел приобрести молодого защитника прошлым летом у «Црвены Звезды», но игрок выбрал «Зенит». На счету Йовановича в этом сезоне 13 матчей в ФНЛ в составе «Зенита-2».
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