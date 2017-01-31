«Бордо» рассчитывает арендовать у «Зенита» Йовановича

Как утверждает Mozzart Sport, французский клуб хочет арендовать 20-летнего серба до конца сезона. По информации СМИ, руководство сине-бело-голубых разрешило игроку провести переговоры с аквитанцами. Также отмечается, что есть еще 2 клуба, которые заинтересованы в Йовановиче.

Стоит отметить, что «Бордо» хотел приобрести молодого защитника прошлым летом у «Црвены Звезды», но игрок выбрал «Зенит». На счету Йовановича в этом сезоне 13 матчей в ФНЛ в составе «Зенита-2».