Хубулов покинул «Кубань» и продолжит карьеру в «Анжи»

Игрок продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи».



Воспитанник осетинского футбола пополнил состав «Кубани» в августе 2013 года, проведя с тех пор в составе краснодарского клуба 82 матча и отметившись в них семью забитыми мячами.



«Кубань» навсегда останется в моём сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду. Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам. С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с «Кубанью», надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла. В клубе и городе остаётся много друзей, поэтому я всегда буду болеть за «Кубань», — цитирует Хубулова пресс-служба «Кубани».