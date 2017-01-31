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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28614392/
31 января 2017, 16:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Хубулов покинул «Кубань» и продолжит карьеру в «Анжи»

«Кубань» и полузащитник Арсен Хубулов достигли взаимного соглашения о прекращении действия трудового договора.

Игрок продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи».

Воспитанник осетинского футбола пополнил состав «Кубани» в августе 2013 года, проведя с тех пор в составе краснодарского клуба 82 матча и отметившись в них семью забитыми мячами.

«Кубань» навсегда останется в моём сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду. Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам. С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с «Кубанью», надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла. В клубе и городе остаётся много друзей, поэтому я всегда буду болеть за «Кубань», — цитирует Хубулова пресс-служба «Кубани».

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