Нападающий Владимир Ильин перешел из ФК «Кубань» в екатеринбургский «Урал»

«Урал» на данный момент находится на втором сборе на Кипре, где готовится к весенней части чемпионата России. Ильин перед началом текущего сезона пополнил состав краснодарской «Кубани», за которую забил два мяча в 24 матчах ФНЛ. В прошлом сезоне 24-летний нападающий выступал за «Тосно» из Ленинградской области, с 14 голами в 32 матчах стал лучшим бомбардиром команды.

Сообщается, что нападающий присоединится к «Уралу» через два дня на кипрском сборе.

В текущем чемпионате России «Урал» после 17 туров набрал 14 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В первом матче после паузы екатеринбургская команда 5 марта примет пермский «Амкар».