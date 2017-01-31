Нападающий Владимир Ильин перешел из ФК «Кубань» в екатеринбургский «Урал»
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Нападающий Владимир Ильин подписал долгосрочный контракт с екатеринбургским «Уралом», сообщается на официальном сайте команды Российской футбольной премьер-лиги.
«Урал» на данный момент находится на втором сборе на Кипре, где готовится к весенней части чемпионата России. Ильин перед началом текущего сезона пополнил состав краснодарской «Кубани», за которую забил два мяча в 24 матчах ФНЛ. В прошлом сезоне 24-летний нападающий выступал за «Тосно» из Ленинградской области, с 14 голами в 32 матчах стал лучшим бомбардиром команды.
Сообщается, что нападающий присоединится к «Уралу» через два дня на кипрском сборе.
В текущем чемпионате России «Урал» после 17 туров набрал 14 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В первом матче после паузы екатеринбургская команда 5 марта примет пермский «Амкар».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter