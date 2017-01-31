«Саутгемптон» не смог договориться о переходе защитника «Спартака» Таски

Футболист входил в сферу интересов «святых», но стороны не смогли договориться, хотя переговоры находились в продвинутой стадии. Об этом сообщает ESPN FC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Ранее 29-летнего футболиста связывали с переходом в «Трабзонспор», но трансфер не состоялся. Действующий контракт Таски с красно-белыми истекает по окончании сезона-2016/17.



В «Спартаке» Таски играет с 2013 года, куда перешёл из «Штутгарта».