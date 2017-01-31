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31 января 2017, 16:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник КПР Колкер в ближайшее время подпишет контракт с «Локомотивом»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер в ближайшее время подпишет контракт с «Локомотивом».

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев, в настоящее время игрок проходит медицинское обследование.

25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года из-за травмы бедра и до сих пор восстанавливается. Британские СМИ ранее отметили, что к марту, когда в РФПЛ возобновится сезон, Колкер может залечить повреждение и набрать форму.

В «КПР» Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.

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