Защитник КПР Колкер в ближайшее время подпишет контракт с «Локомотивом»
Защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер в ближайшее время подпишет контракт с «Локомотивом».
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев, в настоящее время игрок проходит медицинское обследование.
25-летний англичанин не выходил на поле с октября прошлого года
В «КПР» Колкер играет с 2014 года, куда перебрался из «Кардиффа». Контракт с «рейнджерами» действует до лета 2018 года.
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