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31 января 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Футболист «Ростова» Эззатоллахи может перейти в аренду в «Анжи»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Саид Эззатоллахи может перейти в аренду в «Анжи». Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубы ведут переговоры но ростовский клуб пока не соглашается. Увеличить
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«Эззатоллахи может пойти в аренду в “Анжи”. Клубы ведут переговоры, но “Ростов” пока не соглашается», — сказал источник.

Официальных комментариев клубов пока получить не удалось.

В текущем сезоне Эззатоллахи провел за «Ростов» 17 матчей в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов. Во всех турнирах 20-летний полузащитник забил два гола.

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