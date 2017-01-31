Источник: Футболист «Ростова» Эззатоллахи может перейти в аренду в «Анжи»

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«Эззатоллахи может пойти в аренду в “Анжи”. Клубы ведут переговоры, но “Ростов” пока не соглашается», — сказал источник.

Официальных комментариев клубов пока получить не удалось.

В текущем сезоне Эззатоллахи провел за «Ростов» 17 матчей в чемпионате России, Кубке страны и Лиге чемпионов. Во всех турнирах 20-летний полузащитник забил два гола.