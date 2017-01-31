СМИ: Кержаков останется в «Зените»
Питерский клуб продлит контракт с нападающим еще на один год.
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Питерский «Зенит» планирует продлить контракт с нападающим Александром Кержаковым, который заканчивается летом 2017 года.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, контракт будет абсолютно такой же, что действует сейчас, — на год и на тех же финансовых условиях. Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «Зените».
По информации издания, новое соглашение может стать последним в карьере 34-летнего нападающего.
Кержаков появился в составе «Зенита» в 2001 году, за который выступал до 2006 года. Зимой 2007-го он перешел в «Севилью», откуда спустя год вернулся в Россию — следующим клубом в карьере нападающего сборной России стало московское «Динамо». Зимой 2010 года футболист вернулся в «Зенит», за который выступал до конца прошлого сезона.
Всего за «Зенит» форвард провел 378 матчей, в которых отличился 162 раза. На его счету три золотые, три серебряные и бронзовая медаль, победы в Кубке
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