СМИ: Кержаков останется в «Зените»

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Питерский «Зенит» планирует продлить контракт с нападающим Александром Кержаковым, который заканчивается летом 2017 года.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, контракт будет абсолютно такой же, что действует сейчас, — на год и на тех же финансовых условиях. Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «Зените».

По информации издания, новое соглашение может стать последним в карьере 34-летнего нападающего.

Кержаков появился в составе «Зенита» в 2001 году, за который выступал до 2006 года. Зимой 2007-го он перешел в «Севилью», откуда спустя год вернулся в Россию — следующим клубом в карьере нападающего сборной России стало московское «Динамо». Зимой 2010 года футболист вернулся в «Зенит», за который выступал до конца прошлого сезона.