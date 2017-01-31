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31 января 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий ЦСКА Траоре проведёт вторую часть сезона в хихонском «Спортинге»

Обновлено: 14:57
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

По информации «Чемпионата», нападающий ЦСКА Ласина Траоре продолжит карьеру в Испании.

По информации Чемпионата нападающий ЦСКА <span class=error>Ласина</span> <span class=error>Траоре</span> продолжит карьеру в Испании. Увеличить
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Достигнута договорённость о переходе ивуарийского футболиста в хихонский «Спортинг» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

Трансфер Траоре принадлежит «Монако», а за ЦСКА он играл с начала сезона на правах аренды. 26-летний форвард мог оказаться в «Бешикташе», но в итоге он переберётся в Испанию.

За ЦСКА Траоре сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей. «Спортинг» после 20 туров чемпионата Испании находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.

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