Нападающий ЦСКА Траоре проведёт вторую часть сезона в хихонском «Спортинге»

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Достигнута договорённость о переходе ивуарийского футболиста в хихонский «Спортинг» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.



Трансфер Траоре принадлежит «Монако», а за ЦСКА он играл с начала сезона на правах аренды. 26-летний форвард мог оказаться в «Бешикташе», но в итоге он переберётся в Испанию.



За ЦСКА Траоре сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей. «Спортинг» после 20 туров чемпионата Испании находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице.