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31 января 2017, 14:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Варга: Иванович может заменить в «Зените» Ломбертса, он сильнее бельгийца

Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».

По данным СМИ, серб близок к заключению контракта на 2,5 года.

«Иванович — очень качественный футболист. На месте Антонио Конте я бы его не отпустил, но у итальянца своё видение игры. Мы обсуждали с Арсеном Венгером работу Конте перед матчем “Челси” с “Тоттенхэмом”, он рад, что у того получается, что он наладил командную игру и “Челси” выигрывает на протяжении 13 матчей. Венгер говорил, что ему было бы приятно, если этот “Челси” побьёт его рекорд. Не получилось. У “Челси” сейчас игра выстроена и отлажена — по каким-то причинам Иванович в неё не вписался. Но я уверен, что Бранислав будет одним из лучших защитников в РФПЛ.

Мне он очень нравится, я слежу за его карьерой, вижу, как он выкладывается в каждом матче. Конечно, отсутствие игровой практики выбивает из колеи, но уверен, что Ивановичу хватит одной игры в “Зените”, чтобы показать, чего он стоит.
Иванович может заменить в “Зените” Ломбертса. Как по мне, Бранислав сильнее бельгийца. Мне нравится, как Иванович играет в центре защиты, но он может играть и на фланге. Думаю, что Луческу найдёт ему оптимальное место на поле», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.

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