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31 января 2017, 14:01 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Оренбург» в контрольном матче обыграл «Зарю»

«Оренбург» в ходе подготовки ко второй части сезона РФПЛ в Белеке (Турция) провёл контрольный матч.

Соперником «Оренбурга» стала бельцкая «Заря».

В первом тайме команды счёт открыть не смогли. В начале второго тайма Элгуджа Лобжанидзе вывел «Оренбург» вперёд, а Кристиан Дрос на 83-й минуте сделал счёт равным (1:1). Победу представителю РФПЛ принёс Павел Нехайчик, который отличился спустя минуту.

Вечером 31 января «Оренбург» проведёт второй контрольный поединок — болгарского клуба «Дунав».

«Оренбург» — «Заря» 2:1 (0:0)
Голы: Лобжанидзе, 47 (1:0); Дрос, 83 (1:1); Нехайчик, 84 (2:1).

Оренбург
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