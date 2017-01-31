«Оренбург» в контрольном матче обыграл «Зарю»
«Оренбург» в ходе подготовки ко второй части сезона РФПЛ в Белеке (Турция) провёл контрольный матч.
Соперником «Оренбурга» стала бельцкая «Заря».
В первом тайме команды счёт открыть не смогли. В начале второго тайма Элгуджа Лобжанидзе вывел «Оренбург» вперёд, а Кристиан Дрос на 83-й минуте сделал счёт равным (1:1). Победу представителю РФПЛ принёс Павел Нехайчик, который отличился спустя минуту.
Вечером 31 января «Оренбург» проведёт второй контрольный поединок — болгарского клуба «Дунав».
«Оренбург» — «Заря» 2:1 (0:0)
Голы: Лобжанидзе, 47 (1:0); Дрос, 83 (1:1); Нехайчик, 84 (2:1).
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