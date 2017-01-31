«Ростов» ведёт переговоры с «Зенитом» по переходу Могилевца

Об этом сообщил первый замгубернатора Игорь Гуськов. С августа 2016 года он по поручению Василия Голубева занимается стабилизацией дел в клубе.



«Ведутся переговоры с “Зенитом” по Павлу Могилевцу. Идёт обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдёт или его обменяют на Могилевца? Без комментариев», — цитирует Гуськова 161.ру.



Могилевец уже выступал в «Ростове» в прошлом сезоне на правах аренды.