Агент: Надеемся, что Луческу сдержит своё слово и отпустит Ломбертса
Сантош Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, рассказал про интерес со стороны некоторых команд к бельгийскому футболисту.
Ломбертс является игроком «Зенита» с 2007 года. В нынешнем сезоне он сыграл лишь в 12 матчах
«К нему действительно есть интерес со стороны ряда клубов. Конкретные предложения есть только от бельгийских команд. Мирча Луческу пообещал отпустить Ломбертса, если “Зенит” найдёт нового защитника. Надеемся, он сдержит своё слово», — сказал Верхулст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению защитника «Челси» Бранислава Ивановича.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter