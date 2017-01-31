Агент: Надеемся, что Луческу сдержит своё слово и отпустит Ломбертса

Ломбертс является игроком «Зенита» с 2007 года. В нынешнем сезоне он сыграл лишь в 12 матчах сине-бело-голубых.



«К нему действительно есть интерес со стороны ряда клубов. Конкретные предложения есть только от бельгийских команд. Мирча Луческу пообещал отпустить Ломбертса, если “Зенит” найдёт нового защитника. Надеемся, он сдержит своё слово», — сказал Верхулст в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению защитника «Челси» Бранислава Ивановича.