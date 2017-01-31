Иванович отправится на сбор «Зенита» в Испанию для завершения перехода
Защитник «Челси» Бранислав Иванович, который близок к тому, чтобы заключить контракт с «Зенитом», для завершения своего трансфера в стан
сине-бело-голубых отправится в Испанию, где у петербургской команды проходит в эти дни второй зимний сбор, сообщает ESPN FC.
Ранее в СМИ сообщалось, что Иванович подпишет контракт на три с половиной года и достанется «Зениту» бесплатно.
В стане лондонского клуба серб играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива».
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