Владимир Быстров родился 31 января 1984 года в Луге (Ленинградская область).

В детстве, помимо футболу, занимался теннисом, волейболом, хоккеем и баскетболом. Также посещал музыкальную школу.

В 13 лет Быстров поступил в футбольную школу «Смена». В составе команды стал чемпионом России среди юношей.

В 2001 году Владимир впервые стал игроком «Зенита». А в 2005 г. крайний полузащитник, уже регулярно вызывавшийся в национальную сборную, перешел в «Спартак», вызвав тем самым немалый ажиотаж среди болельщиков обоих клубов. В 2009 году вернулся в Санкт-Петербург, где стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Быстров — полуфиналист Евро-2008 в составе сборной России. С 2014 года он защищает цвета «Краснодара».