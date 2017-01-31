Марек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон Якина
Чешский защитник Марек Сухи на протяжении четырех лет верой и правдой служил «Спартаку». В
какой-то момент Валерий Карпин пожелал избавиться от игрока.
В интервью еженедельнику «Советский спорт — Футбол» Сухи рассказал о своем отношении к бывшему тренеру, поведал о душевных беседах на русском с Сейду Думбия и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.
«МИТРЮШКИН — В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ ГОЛКИПЕРОВ ЧЕМПИОНАТА ШВЕЙЦАРИИ»
Удивительное дело: Марек не играет в России с 2014 года, но до сих пор отвечает на эсэмэски на кириллице. Причем ответы старается писать развернутые, а после всегда интересуется: это правильно с точки зрения грамматики? Говорит
— Три года в Швейцарии — три чемпионских титула. У вас, наверное, уже места в трофейном шкафу не осталось?
— Точно! У меня ведь еще две золотых медали чемпионата Чехии имеются. В одном только «Спартаке» не получилось взять титул, лишь «серебро»….
— Есть сейчас хоть
— Так, чтобы находился с
— Это как?
— Например, когда «Базель» играл в Лиге Европы с «Севильей», перед матчем встретились с Унаи Эмери. Поболтали немного, пожелали друг другу удачи. В чемпионате Швейцарии регулярно пересекаемся с Кимом Чельстремом. Он в «Грассхоппере» настоящая звезда, капитан команды. Еще один мой хороший знакомый по «Спартаку» — Антон Митрюшкин. Номер один в амбициозном «Сьоне», сейчас однозначно входит в тройку лучших голкиперов чемпионата.
«СМОТРЮ НА “СПАРТАК” И РАДУЮСЬ»
— Мурат Якин, помнится, говорил, что
— Про Якина у меня тоже есть история. Однажды позвонил Попов (бывший спортивный директор «Спартака» — Прим. ред.): «Дашь номер Якина?» В то время Мурат был моим тренером в «Базеле». Я подошел к Якину: «Тренер, вы не против, если дам ваш телефон людям из “Спартака”?» — «Не проблема». Так что это я дал «Спартаку» контакты Якина. И даже вознаграждения не попросил (смеется). Жаль, у него не получилось в Москве.
— Каким вам запомнился Якин?
— Он очень любил, чтобы команда выходила из обороны через длинные передачи. В «Базеле» эта тактика приносила успех.
— А в «Спартаке» не прижилась.
— Какое это теперь имеет значение? Надо жить настоящим. А в настоящем «Спартак» — лидер чемпионата. Смотрю на таблицу и радуюсь. Еще заметил, как мало команда стала пропускать и как много побед со счетом 1:0. Сразу видно, итальянский тренер! А какие красивые голы забивает Денис Глушаков!
— А лидер обороны — Илья Кутепов. Вы такого игрока помните?
— Конечно. Высокий парень, который знал, как обращаться с мячом. Сильно прибавил, рад за Илью. Он — будущее российского футбола.
—
— Я всегда считал, что самый талантливый из молодых спартаковцев — Жано Ананидзе. Я даже сейчас его как молодого рассматриваю (смеется).
«ИСПОЛЬЗУЕМ С ДУМБИЯ ЧЕТКИЕ РУССКИЕ СЛОВА»
— Летом в «Базель» перешел Сейду Думбия. Подружились?
— С Сейду всегда очень весело! Это тот человек, с которым я чаще всего говорю
— Что за четкие слова?
— Матерные! В общем, отношения у нас отличные. Когда «Спартак» принимал ЦСКА, он у меня интересовался: «Ну, как там дерби?» Я ему: «Сегодня “Спартак” выиграл — 3:1!» Расстроился. Не знаю, насколько пристально он следит за ЦСКА, но
— Верите, что ему 29 лет?
— Нет! Мы ведь приехали в Россию в один и тот же год — в 2010-м. И первый же матч Сейду пришелся на дерби со «Спартаком». Я его тогда впервые увидел на поле. Всматриваюсь и думаю: «Этот мужик действительно всего на несколько месяцев старше меня?
— В ЦСКА Думбия называли старичком и подкалывали: «Честно говори, маме твоей сколько лет?» В «Базеле» та же история?
— По поводу возраста Сейду шутим постоянно. Тот нисколько не обижается, наоборот — хохочет громче всех. В конце концов, даже если ему 40 лет, он ведь все равно здорово играет. Про таких нападающих говорят: знает, где стоят ворота. Есть у него природный дар — забивать голы. В нынешнем чемпионате в 12 матчах отличился девять раз. Бомбардир!
«К КАРПИНУ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ»
— Читаешь интервью бывших спартаковцев и удивляешься: как же много среди них обиженных на тренера Карпина. Хотите высказать претензии к Валерию Георгиевичу?
— У меня к Карпину претензий нет. Он был моим первым тренером за границей и дал шанс играть за такую большую команду, как «Спартак». Знаете, как Георгич радовался, когда во время своего первого сезона в Москве я пытался говорить
— Можно было отсидеться и подождать своего шанса.
— Отсидеться? Даже в мыслях такого не было. Я
— Ваш агент рассказывал, что ради перехода в «Базель» вы пошли на понижение зарплаты. О каких суммах речь — в два раза меньше, в три?
— Я не считал, честно. Позвонил Олег Яровинский, мой агент, и сообщил об условиях, которые предлагают в Швейцарии. Я не стал торговаться — просто согласился. Даже не думал о том, что стану теперь получать на тысячу или две тысячи евро меньше. Знал — агент сделал все возможное.
«СЕЙЧАС ДАЖЕ В КИТАЙ НЕ ПОЕХАЛ БЫ»
— Это тот самый Яровинский, который теперь в ЦСКА работает?
— Да, начальником селекционного отдела. Мы иногда созваниваемся, но в ЦСКА он так ни разу меня и не позвал.
— Пошли бы?
— Это все равно, что согласиться на переход в «Спарту». Такое невозможно, ведь я с шести лет выступал за «Славию». Сейчас даже в Китай не поехал бы, если бы пригласили.
— Аксель Витсель смотрит на вас с недоумением.
— Витселя я могу понять, ему пришлось принять тяжелое решение. Понятно, ради чего он все это затеял и не считаю правильным осуждать его. Я полностью удовлетворен своей нынешней ролью в «Базеле». Чувствую, что на меня рассчитывают тренер, президент. В прошлом году продлил контракт. Здесь интересный чемпионат, в котором все команды стараются играть в открытый футбол. И каждый год нам достаются в Лиге чемпионов топ-клубы: «Арсенал», «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль». Это же настоящая мечта. Когда слышу гимн Лиги чемпионов, по коже бегут мурашки — такое ни с чем не сравнится.
Семья очень довольна жизнью в Швейцарии, природа тут — обалденная. Все эти озера, горы. Я уже пообещал жене: как только завершу карьеру, будем тут часто кататься на лыжах. Кроме того, дочка
«КУПИЛ МАЗЕРАТИ, РАЗОГНАЛСЯ ДО 260 КМ/Ч»
— В России молодые футболисты могут приехать на тренировку на «Бентли». В обеспеченной Швейцарии такое реально?
— В Базеле все очень близко. Это не Москва, где можно полдня простоять в пробке. Зачем молодому парню машина, если ему от дома до базы десять минут пешком?
— Игроки постарше тоже предпочитают передвигаться пешком?
—
— Максимальная скорость, до которой разгонялись?
— В самой Швейцарии особо не разгонишься, а вот по дороге в Германию есть участки без ограничения скорости — там выжимал 260 км/ч. Этого достаточно.
— Вы специально для этого в Германию поехали?
— Не только! Вы разве не знаете, какие в Швейцарии цены? Даже выше, чем в Москве. Если часто ездить за покупками в Цюрих и ходить в рестораны, очень быстро останешься без денег. Со временем, конечно, привыкаешь, но иногда можно и в Германию съездить на шопинг.
— Мартин Иранек признается, что скучает по длительным перелетам по России — привык. Чего российского не хватает вам?
— Спартаковских болельщиков. Пользуясь случаем, хочу поздравить их с новым удобным стадионом и пожелать, чтобы команда в нынешнем сезоне
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter