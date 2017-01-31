Марек Сухи: Это я дал «Спартаку» телефон Якина

В интервью еженедельнику «Советский спорт — Футбол» Сухи рассказал о своем отношении к бывшему тренеру, поведал о душевных беседах на русском с Сейду Думбия и назвал имя самого талантливого молодого спартаковца.

«МИТРЮШКИН — В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ ГОЛКИПЕРОВ ЧЕМПИОНАТА ШВЕЙЦАРИИ»

Удивительное дело: Марек не играет в России с 2014 года, но до сих пор отвечает на эсэмэски на кириллице. Причем ответы старается писать развернутые, а после всегда интересуется: это правильно с точки зрения грамматики? Говорит по-русски все так же без видимых проблем, разве что появился легкий (и забавный) швейцарский акцент: «десять минют-т», «наша суп-пэр лиг», «Ба-азэль».

— Три года в Швейцарии — три чемпионских титула. У вас, наверное, уже места в трофейном шкафу не осталось?

— Точно! У меня ведь еще две золотых медали чемпионата Чехии имеются. В одном только «Спартаке» не получилось взять титул, лишь «серебро»….

— Есть сейчас хоть что-то, по-прежнему связывающее вас со «Спартаком»?

— Так, чтобы находился с кем-то на постоянной связи — нет. Раньше, бывало, списывались с Пашей Яковлевым, но сейчас общение как-то оборвалось. Еще иногда созваниваюсь с водителем, который возил меня до Тарасовки. Вот, пожалуй, и все. Но вообще «Спартак» постоянно в той или иной форме напоминает о себе.

— Это как?

— Например, когда «Базель» играл в Лиге Европы с «Севильей», перед матчем встретились с Унаи Эмери. Поболтали немного, пожелали друг другу удачи. В чемпионате Швейцарии регулярно пересекаемся с Кимом Чельстремом. Он в «Грассхоппере» настоящая звезда, капитан команды. Еще один мой хороший знакомый по «Спартаку» — Антон Митрюшкин. Номер один в амбициозном «Сьоне», сейчас однозначно входит в тройку лучших голкиперов чемпионата.

«СМОТРЮ НА “СПАРТАК” И РАДУЮСЬ»

— Мурат Якин, помнится, говорил, что когда-нибудь Митрюшкин обязательно станет первым номером в «Спартаке».

— Про Якина у меня тоже есть история. Однажды позвонил Попов (бывший спортивный директор «Спартака» — Прим. ред.): «Дашь номер Якина?» В то время Мурат был моим тренером в «Базеле». Я подошел к Якину: «Тренер, вы не против, если дам ваш телефон людям из “Спартака”?» — «Не проблема». Так что это я дал «Спартаку» контакты Якина. И даже вознаграждения не попросил (смеется). Жаль, у него не получилось в Москве. Тренер-то качественный. Видимо, не сумел адаптироваться к новому чемпионату.

— Каким вам запомнился Якин?

— Он очень любил, чтобы команда выходила из обороны через длинные передачи. В «Базеле» эта тактика приносила успех.

— А в «Спартаке» не прижилась.

— Какое это теперь имеет значение? Надо жить настоящим. А в настоящем «Спартак» — лидер чемпионата. Смотрю на таблицу и радуюсь. Еще заметил, как мало команда стала пропускать и как много побед со счетом 1:0. Сразу видно, итальянский тренер! А какие красивые голы забивает Денис Глушаков!

— А лидер обороны — Илья Кутепов. Вы такого игрока помните?

— Конечно. Высокий парень, который знал, как обращаться с мячом. Сильно прибавил, рад за Илью. Он — будущее российского футбола.

— По-вашему, он самый талантливый из спартаковской молодежки?

— Я всегда считал, что самый талантливый из молодых спартаковцев — Жано Ананидзе. Я даже сейчас его как молодого рассматриваю (смеется).

«ИСПОЛЬЗУЕМ С ДУМБИЯ ЧЕТКИЕ РУССКИЕ СЛОВА»

— Летом в «Базель» перешел Сейду Думбия. Подружились?

— С Сейду всегда очень весело! Это тот человек, с которым я чаще всего говорю по-русски. В основном мы используем в беседе очень четкие русские слова.

— Что за четкие слова?

— Матерные! В общем, отношения у нас отличные. Когда «Спартак» принимал ЦСКА, он у меня интересовался: «Ну, как там дерби?» Я ему: «Сегодня “Спартак” выиграл — 3:1!» Расстроился. Не знаю, насколько пристально он следит за ЦСКА, но откуда-то знал, что дерби именно в тот день.

— Верите, что ему 29 лет?

— Нет! Мы ведь приехали в Россию в один и тот же год — в 2010-м. И первый же матч Сейду пришелся на дерби со «Спартаком». Я его тогда впервые увидел на поле. Всматриваюсь и думаю: «Этот мужик действительно всего на несколько месяцев старше меня? Что-то тут не то!».

— В ЦСКА Думбия называли старичком и подкалывали: «Честно говори, маме твоей сколько лет?» В «Базеле» та же история?

— По поводу возраста Сейду шутим постоянно. Тот нисколько не обижается, наоборот — хохочет громче всех. В конце концов, даже если ему 40 лет, он ведь все равно здорово играет. Про таких нападающих говорят: знает, где стоят ворота. Есть у него природный дар — забивать голы. В нынешнем чемпионате в 12 матчах отличился девять раз. Бомбардир!

«К КАРПИНУ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ»

— Читаешь интервью бывших спартаковцев и удивляешься: как же много среди них обиженных на тренера Карпина. Хотите высказать претензии к Валерию Георгиевичу?

— У меня к Карпину претензий нет. Он был моим первым тренером за границей и дал шанс играть за такую большую команду, как «Спартак». Знаете, как Георгич радовался, когда во время своего первого сезона в Москве я пытался говорить по-русски? Он достаточно долго мне доверял, но в какой-то момент начал предпочитать других защитников. Так и сказал: «Будут играть другие, можешь искать новую команду». Я благодарен тренеру за честность.

— Можно было отсидеться и подождать своего шанса.

— Отсидеться? Даже в мыслях такого не было. Я вообще-то в сборной играть хотел. Да и просто пришло время попробовать себя в новом чемпионате. Четыре года в России — немалый срок. К тому же от Швейцарии куда ближе до Чехии.

— Ваш агент рассказывал, что ради перехода в «Базель» вы пошли на понижение зарплаты. О каких суммах речь — в два раза меньше, в три?

— Я не считал, честно. Позвонил Олег Яровинский, мой агент, и сообщил об условиях, которые предлагают в Швейцарии. Я не стал торговаться — просто согласился. Даже не думал о том, что стану теперь получать на тысячу или две тысячи евро меньше. Знал — агент сделал все возможное.

«СЕЙЧАС ДАЖЕ В КИТАЙ НЕ ПОЕХАЛ БЫ»

— Это тот самый Яровинский, который теперь в ЦСКА работает?

— Да, начальником селекционного отдела. Мы иногда созваниваемся, но в ЦСКА он так ни разу меня и не позвал.

— Пошли бы?

— Это все равно, что согласиться на переход в «Спарту». Такое невозможно, ведь я с шести лет выступал за «Славию». Сейчас даже в Китай не поехал бы, если бы пригласили.

— Аксель Витсель смотрит на вас с недоумением.

— Витселя я могу понять, ему пришлось принять тяжелое решение. Понятно, ради чего он все это затеял и не считаю правильным осуждать его. Я полностью удовлетворен своей нынешней ролью в «Базеле». Чувствую, что на меня рассчитывают тренер, президент. В прошлом году продлил контракт. Здесь интересный чемпионат, в котором все команды стараются играть в открытый футбол. И каждый год нам достаются в Лиге чемпионов топ-клубы: «Арсенал», «ПСЖ», «Реал», «Ливерпуль». Это же настоящая мечта. Когда слышу гимн Лиги чемпионов, по коже бегут мурашки — такое ни с чем не сравнится.

Семья очень довольна жизнью в Швейцарии, природа тут — обалденная. Все эти озера, горы. Я уже пообещал жене: как только завершу карьеру, будем тут часто кататься на лыжах. Кроме того, дочка только-только пошла в детский сад, а через два месяца у нас родится второй ребенок — мальчик. Какие тут могут быть мысли о том, чтобы поменять чемпионат?

«КУПИЛ МАЗЕРАТИ, РАЗОГНАЛСЯ ДО 260 КМ/Ч»

— В России молодые футболисты могут приехать на тренировку на «Бентли». В обеспеченной Швейцарии такое реально?

— В Базеле все очень близко. Это не Москва, где можно полдня простоять в пробке. Зачем молодому парню машина, если ему от дома до базы десять минут пешком?

— Игроки постарше тоже предпочитают передвигаться пешком?

— Во-первых, каждому игроку первой команды положена клубная машина. Но если кто-то любит автомобили и готов потратить на них свои деньги, то никаких вопросов. Я, например, увлекаюсь машинами. В России у меня была «Ауди А7» — не «Бентли», конечно, но тоже ничего. А недавно позволил себе «Мазерати ГранКабрио». Всегда мечтал попробовать эту машину, два-три года присматривался к ней и наконец решился. В Швейцарии все-таки дороги покачественнее, чем в России, можно ездить на хорошем автомобиле.

— Максимальная скорость, до которой разгонялись?

— В самой Швейцарии особо не разгонишься, а вот по дороге в Германию есть участки без ограничения скорости — там выжимал 260 км/ч. Этого достаточно.

— Вы специально для этого в Германию поехали?

— Не только! Вы разве не знаете, какие в Швейцарии цены? Даже выше, чем в Москве. Если часто ездить за покупками в Цюрих и ходить в рестораны, очень быстро останешься без денег. Со временем, конечно, привыкаешь, но иногда можно и в Германию съездить на шопинг.