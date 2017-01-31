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31 января 2017, 12:12 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Дмитрий Селюк: Каррера забрал обузу из «Милана»

Агент Дмитрий Селюк отметил, что переход в «Милан» Луиза Адриану стал худшим трансфером Италии. По словам менеджера, Массимо Каррера забрал у итальянской команды обузу.

— Луиз Адриану — худший трансфер Италии, — заявил Селюк в эфиер передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для «Милана», Галлиани и Берлускони — забрал обузу из клуба.

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