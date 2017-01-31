Дмитрий Селюк: Каррера забрал обузу из «Милана»

— Луиз Адриану — худший трансфер Италии, — заявил Селюк в эфиер передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Человек, который за год не сыграл ни одной игры, на одну может быть вышел. Мне понятна позиция тренера. Он сделал хорошее дело для «Милана», Галлиани и Берлускони — забрал обузу из клуба.