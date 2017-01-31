«Советский спорт» оценивает перспективы этого игрока и задается вопросом: станет ли нигериец новым Думбия?

«ПРОКАЧЕННЫЙ» СТРАНДБЕРГ

2 мая 2016 года. Финал Кубка России. Казань. Натхо направляет мяч в штрафную «Зенита», Фернандес, как заправский нападающий, сбрасывает мяч на Оланаре, а тот разворачивается и стелет мяч по газону в дальний угол. Далее — радость, эмоции и совсем необязательное сальто назад с приземлением на замотанное колено….

…Оланаре ЦСКА отдал в аренду китайский «Гуанчжоу Фули», дело было зимой прошлого года. Нигериец начал не слишком ярко, но постепенно проникся игровой арифметикой Леонида Слуцкого и забил в своем первом официальном мачте за ЦСКА — «Локомотиву».

Потом Аарон огорчил «Урал», «Зенит». А потом было то приземление на потрепанное колено на 36-й минуте и замена. Летом, после окончания срока аренды, травмированный Оланаре укатил обратно в Китай.

Теперь 22-летний Оланаре стал полноценным игроком ЦСКА. И свою состоятельность ему нужно доказываться заново: команда пусть и старая, зато тренер новый. К тому же в ситуации с Оланаре подсознательно ищешь ассоциации с двумя последними центрфорвардами ЦСКА — Думбия и Траоре.

Думбия для армейцев — разносторонний страйкер с инстинктом убийцы, свой парень, несмотря на уход (вспомните аренду из «Ромы»), автор 95 голов и 36 передач в 150 встречах, кузнец трех чемпионских титулов Слуцкого, автор дубля в ворота «Манчестер Сити»… надо остановиться.

А вот Траоре… Инородное тело, совершенно другая деталь, никак и не под каким углом не встраиваемая в механизм ЦСКА. Да, были шесть голов (все домашние) в первой части сезона, но этого мало. Особенно, когда Еременко дисквалифицирован, Дзагоев только набирает форму, а Чалов еще слишком молод.

К счастью для болельщицких сердец и тренерского взгляда Виктора Гончаренко, Оланаре кардинально отличается от Траоре, встроить его в схему будет проще: футболист попросту «интереснее», мобильнее и активнее ивуарийского предшественника.

Оланаре — это «прокаченная», усовершенствованная то есть, версия Страндберга. Аарон способен зацепиться за мяч в центральном круге, развить небывалую скорость и за счет габаритов уверенно протащить снаряд к воротам соперника. Нигериец имеет опыт выступления на флангах: 10 встреч он сыграл слева, восемь — справа. При этом в роли вингера футболист не теряется и не забывает забивать сам и отдавать на партнеров: 4 гола и 2 передачи слева и 2 гола и 4 передачи справа.

ФОРВАРД НА ГОДЫ

Просмотрев несколько игр ЦСКА на сборах, становится ясно, что Гончаренко ставит армейцам чуть более комбинационный футбол, чем был при Слуцком. Формация с тремя защитниками и парой нападающих после подписания Оланаре начинает оправдывать себя еще больше. Тут и вариации с Чаловым, который на сборах прекрасно выступает в роли подыгрывающего (передача и два гола в трех матчах), и игра на острие в три форварда с фланговой поддержкой Ионова/Тошича/Миланова/Головина. Универсализм Оланаре позволяет фантазировать, а тренерскому штабу — экспериментировать. На сборах это позволительно.

Оланаре появился в ЦСКА зимой 2016-го спонтанно, но ожидаемо. Сейчас, спустя год, футболист появился все также спонтанно, но неожиданно. И теперь, при новом тренере и сложной для армейцев ситуации в РФПЛ, нигериец нужен клубу как воздух. Как когда-то был нужен Думбия, а затем и Траоре, который, как говорят, вот-вот покинет ЦСКА.

Оланаре нужен клубу не только чтобы забивать в важных матчах или сугубо на домашней арене. Он нужен, чтобы стать главной ударной силой на долгие годы. И контракт на 4,5 года тому подтверждение.