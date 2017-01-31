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31 января 2017, 11:26 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Анжи» Иличевич перешел в казахстанский «Кайрат»

Обновлено: 11:59
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Анжи» Иво Иличевич заключил контракт с казахстанским «Кайратом». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинцев.

Соглашение с 30-летним хорватским футболистом заключено по схеме 21 Увеличить
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Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме «2+1» — на два года с возможностью продления еще на один сезон.

В августе 2016 года Иличевич на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи» на три года. В текущем сезоне хорватский игрок забил три гола в 14 матчах за махачкалинский клуб во всех турнирах.

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