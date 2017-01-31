Футболист «Анжи» Иличевич перешел в казахстанский «Кайрат»
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Анжи» Иво Иличевич заключил контракт с казахстанским «Кайратом». Об этом сообщает
пресс-служба махачкалинцев.
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Соглашение с 30-летним футболистом заключено по схеме «2+1» — на два года с возможностью продления еще на один сезон.
В августе 2016 года Иличевич на правах свободного агента подписал контракт с «Анжи» на три года. В текущем сезоне хорватский игрок забил три гола в 14 матчах за махачкалинский клуб во всех турнирах.
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