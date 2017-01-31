«Спартак» сыграет в ОАЭ с «Копенгагеном»

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Московский «Спартак» продолжает подготовку к весеннему этапу чемпионата России по футболу на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. Во вторник, 31 января, красно-белые предстоит спарринг с действующим чемпионом Дании «Копенгагеном». Этот контрольный матч станет для москвичей уже вторым в 2017 году. Тремя днями ранее подопечные Массимо Карреры без труда отправили пять мячей в ворота молодежной команды словацкой «Жилины» (5:1).

В той встрече, которую, посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, итальянский наставник «Спартака» использовал два состава, каждый из которых сыграл по тайму. Исключением стали только новички защитник Георгий Джикия и нападающий Луис Адриано. Они провели на поле все 90 минут, а на следующий день вместо полноценной тренировки выполнили под руководством тренера по физподготовке Хавьера Нойя Сальеса только легкие беговые упражнения.

После финального свистка Адриано, ставший автором одного из голов, поделился радостью от первого забитого в новой для себя команде мяча.

«Здорово, что удалось забить уже в первом матче за «Спартак». Безусловно, это плоды наших тренировок.

Прямо перед этим был еще один момент, когда я мог отличиться. Я там хорошо пробил, но мяч попал в перекладину, — передает слова Адриано «Чемпионат».

Также в ворота словаков по мячу забили Джано Ананидзе и Александр Самедов, а Ивелин Попов оформил дубль.

Стоит отметить, что трансляция матча против «Жилины» на официальном канале в Youtube посмотрели 270 тыс. человек, что, по информации пресс-службы клуба, стало рекордом текущего зимнего перерыва.

«Жилина-II» — команда молодая, но честолюбивая, хорошо обученная и не из робкого десятка. Между тем мало кто в России до вчерашнего дня знал о существовании у этого словацкого клуба второй команды. Но.

прямая трансляция матча на нашем официальном канале в Youtube, пусть и с одной камеры, собрала у экранов мониторов более 40 тыс. зрителей! А за сутки игру в записи посмотрели 270 тыс. наших верных болельщиков!

Кстати, намного больше, чем любую контрольную встречу российских клубов нынешней зимой. А ведь некоторые их наших соседей по таблице РФПЛ иной раз выбирали себе в оппоненты клубы со звучными именами, — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Остается только догадываться, какой ажиотаж вызовут первые официальные матчи «Спартака» после возвращения чемпионата России. Но произойдет это не раньше марта, а до того команде предстоит еще месяц тренировочных сборов и, конечно, контрольных игр. Автор дубля в ворота «Жилины» Ивелин Попов так оценил ближайшего спарринг-партнера красно-белых.

«Думаю, «Копенгаген» сейчас лучше нас подготовлен, потому что у них уже 16 февраля игра с болгарской командой в Лиге Европы.

Это будет хорошей проверкой для «Спартака». Все-таки это чемпион Дании. На сборе приличные нагрузки, думаю, мы хорошо подготовимся к сезону, — приводит слова Попова пресс-служба клуба.

В матче против чемпиона Дании не смогут принять участие защитники Денис Кутин и Илья Кутепов, а также полузащитник Квинси Промес. Причем Кутин получил травму (у него небольшое сотрясение мозга и повреждение ключицы) в игровом столкновении с Кутеповым на тренировке. Зато все ближе возвращение на поле итальянского защитника Сальваторе Боккетти, а также форварда Зе Луиша. Они уже занимаются в общей программе.

«По мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.

Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с «Копенгагеном»: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов.

Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле, — сказано на официальном сайте москвичей.

Вполне вероятно, что спартаковские болельщики больше не увидят Таски в красно-белой футболке. Уж больно много трансферных слухов окружает его персону. И судя по всему, не безосновательно. Немецкий защитник так и не стал в «Спартаке» своим.

Как сообщает зарубежная пресса,

в течение вторника руководство английского «Саутгемптона» должно прийти к соглашению по аренде Таски, а по информации The Sun, англичане готовы заплатить за трансфер 4,7 млн евро.

Если учесть, что контракт защитника истекает летом, спартаковцы вряд ли откажутся от столь выгодной сделки.

Сами спартаковцы активно ищут футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника, которую занимает в команде Андрей Ещенко. Во всяком случае, слухи об интересе красно-белых к Вячеславу Караваеву из пражской «Спарты» и Марио Фернандесу из ЦСКА укладываются в эту картину мира вполне органично. Правда, армейцы возможности расставания с одним из лидеров даже не рассматривали, а Караваев, по словам его представителя Ивана Бакулина, никаких предложений не получал.