«Спартак» сыграет в ОАЭ с «Копенгагеном»
Московский «Спартак» во вторник, 31 января, проведет контрольный матч в рамках
учебно-тренировочного сбора в ОАЭ. Вторым соперником красно-белых в 2017 году станет чемпион Дании «Копенгаген». В игре не примут участие Илья Кутепов, Денис Кутин и Квинси Промес.
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Московский «Спартак» продолжает подготовку к весеннему этапу чемпионата России по футболу на
В той встрече, которую, посетил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, итальянский наставник «Спартака» использовал два состава, каждый из которых сыграл по тайму. Исключением стали только новички защитник Георгий Джикия и нападающий Луис Адриано. Они провели на поле все 90 минут, а на следующий день вместо полноценной тренировки выполнили под руководством тренера по физподготовке Хавьера Нойя Сальеса только легкие беговые упражнения.
После финального свистка Адриано, ставший автором одного из голов, поделился радостью от первого забитого в новой для себя команде мяча.
«Здорово, что удалось забить уже в первом матче за «Спартак». Безусловно, это плоды наших тренировок.
Прямо перед этим был еще один момент, когда я мог отличиться. Я там хорошо пробил, но мяч попал в перекладину, — передает слова Адриано «Чемпионат».
Также в ворота словаков по мячу забили Джано Ананидзе и Александр Самедов, а Ивелин Попов оформил дубль.
Стоит отметить, что трансляция матча против «Жилины» на официальном канале в Youtube посмотрели 270 тыс. человек, что, по информации
«Жилина-II» — команда молодая, но честолюбивая, хорошо обученная и не из робкого десятка. Между тем мало кто в России до вчерашнего дня знал о существовании у этого словацкого клуба второй команды. Но.
прямая трансляция матча на нашем официальном канале в Youtube, пусть и с одной камеры, собрала у экранов мониторов более 40 тыс. зрителей! А за сутки игру в записи посмотрели 270 тыс. наших верных болельщиков!
Кстати, намного больше, чем любую контрольную встречу российских клубов нынешней зимой. А ведь некоторые их наших соседей по таблице РФПЛ иной раз выбирали себе в оппоненты клубы со звучными именами, — сказано в сообщении
Остается только догадываться, какой ажиотаж вызовут первые официальные матчи «Спартака» после возвращения чемпионата России. Но произойдет это не раньше марта, а до того команде предстоит еще месяц тренировочных сборов и, конечно, контрольных игр. Автор дубля в ворота «Жилины» Ивелин Попов так оценил ближайшего
«Думаю, «Копенгаген» сейчас лучше нас подготовлен, потому что у них уже 16 февраля игра с болгарской командой в Лиге Европы.
Это будет хорошей проверкой для «Спартака».
В матче против чемпиона Дании не смогут принять участие защитники Денис Кутин и Илья Кутепов, а также полузащитник Квинси Промес. Причем Кутин получил травму (у него небольшое сотрясение мозга и повреждение ключицы) в игровом столкновении с Кутеповым на тренировке. Зато все ближе возвращение на поле итальянского защитника Сальваторе Боккетти, а также форварда Зе Луиша. Они уже занимаются в общей программе.
«По мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.
Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с «Копенгагеном»: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов.
Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он
Вполне вероятно, что спартаковские болельщики больше не увидят Таски в
Как сообщает зарубежная пресса,
в течение вторника руководство английского «Саутгемптона» должно прийти к соглашению по аренде Таски, а по информации The Sun, англичане готовы заплатить за трансфер 4,7 млн евро.
Если учесть, что контракт защитника истекает летом, спартаковцы вряд ли откажутся от столь выгодной сделки.
Сами спартаковцы активно ищут футболиста с российским паспортом на позицию правого защитника, которую занимает в команде Андрей Ещенко. Во всяком случае, слухи об интересе
Также стоит отметить, что руководство «Спартака» договорилось о том, что матч против «Копенгагена» смогут посетить российские болельщики. Дело в том, что во время игры с «Жилиной» отечественным любителям футбола, за исключением пришедшего раньше всех счастливчика, на стадион проникнуть не удалось, поскольку охранники стадиона, где проводилась игра, отказывались их пускать. Более того, даже супруга главного тренера
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