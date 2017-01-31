«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?
До рестарта сезона еще больше месяца, но уже переполняет желание прикинуть шансы главных претендентов на чемпионский титул.
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«ССФ» сравнил «Спартак» и «Зенит» по нескольким важным показателям и выяснил, кто же на самом деле фаворит в гонке за золотом.
Очки
«Спартак» — 9
«Зенит» — 8
* по десятибалльной шкале.
На зимовку «Спартак» ушел, опережая «Зенит» на 5 очков. Приличный отрыв. В последние годы больше был только в сезоне-2014/15, когда «Зенит» оторвался от ЦСКА на 7 очков. В пользу «Спартака» говорит и другая статистика: после перехода чемпионата на календарь «осень-весна» только однажды команда, ушедшая на зимний перерыв лидером, не пришла на финиш первой. «Зенит» в сезоне-2013/14. В остальных случаях чемпион осеннего отрезка становился и чемпионом всего розыгрыша.
Но это все история. Пятиочковый гандикап, конечно же, ничего не гарантирует «Спартаку». Разве что чисто психологически ему должно быть проще: есть право на пару осечек, тогда как питерцы должны идти без очковых потерь.
Весенний ход
«Спартак» — 6
«Зенит» — 8.
Едем дальше и узнаем интересные детали. Пятиочковый отрыв «Спартака» — ничто, учитывая тот факт, что весной он регулярно проваливается. Подсчитано: чтобы стать чемпионами,
Но так было раньше. Тогда у «Спартака» не было Массимо Карреры. Итальянец в нынешнем сезоне уже покончил со многими печальными традициями
Очные встречи
«Спартак» — 6
«Зенит» — 8.
В последние годы «Спартак» и «Зенит» регулярно выдают крутые блокбастеры. Достаточно сказать, что из последних десяти матчей только в двух было забито меньше четырех мячей. Вот и 15 апреля, на которое запланирована очередная встреча двух гигантов, должно быть жарко, интересно, остросюжетно.
А вообще в российской истории «Спартак» и «Зенит» встречались 50 раз: 17 побед у
Календарь
«Спартак» — 8
«Зенит» — 7.
«Спартак»: «Краснодар» (г), «Анжи» (д), «Локомотив» (г), «Оренбург» (д), «Уфа» (г), «Зенит» (д), «Ростов» (г), «Урал» (д), ЦСКА (г), «Томь» (д), «Амкар» (г), «Терек» (д), «Арсенал» (г).
«Зенит»: ЦСКА (г), «Амкар» (г), «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д), «Спартак» (г), «Урал» (д), «Оренбург» (г), «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).
У «Спартака» весенний календарь чуть проще: за пределами Москвы только два матча с серьезными соперниками (с «Краснодаром» и «Ростовом»); домашние игры с кавказскими клубами и домашняя же очная встреча с «Зенитом». Питерцев ожидают три вояжа в Москву, плюс очень непростой финиш: «Терек», «Краснодар», «Локомотив» и поездка в Самару к вернувшимся к жизни «Крыльям Советов».
Второй фронт
«Спартак» — 8
«Зенит» — 6.
Весной «Зениту» придется распределять силы на два фронта. И наверняка в Лиге Европы за питерцев будут болеть не только в
Впрочем, второй фронт для некоторых игроков «Спартак» все же будет открыт. Сборная России весной проведет несколько товарищеских матчей, и так уж сложилось, что «Спартак» стал базовым клубом для национальной команды. По крайней мере, осенью спартаковцев в команде Станислава Черчесова было больше, чем зенитовцев и армейцев. А есть еще другие сборные, откуда игроки не всегда возвращаются здоровыми. Например, осенью Промес дважды получал травму, выступая за Голландию.
Судьи
«Спартак» — 6
«Зенит» — 7.
В этом сезоне дискуссии вокруг судейства вспыхивали регулярно и, наверное, были самыми жаркими за последние годы. А самым скандальным в плане судейства как раз стал матч между «Спартаком» и «Зенитом» в
На судейские ошибки в этом сезоне жаловались и в «Спартаке», и в «Зените». У
Трансферы
«Спартак» 9
«Зенит» 9.
Оба клуба провели почти что образцовые трансферные кампании. «Зенит» приобрел игроков во все линии, кроме центра нападения. Лунева, Цаллагова, Молло и Эрнани можно рассматривать если не как игроков стартового состава, то уж точно как основной обоймы. Должен подъехать Иванович. Теперь у «Зенита» очень приличная глубина состава, и даже избыток игроков.
«Спартак» тоже усилил все линии. И даже превзошел «Зенит».
Составы
«Спартак» — 8
«Зенит» — 8.
У «Спартака» состав более сбалансированный: оборона, средняя линия и атака примерно одного уровня. Но в целом, атакующий потенциал
Тренеры
«Спартак» — 9
«Зенит» — 9.
Луческу давно всем все доказал: это специалист мирового масштаба. Он пришел в «Зенит» строить новую команду и за короткий срок сумел поставить игру, самую агрессивную в
Но главным
Итог
«Спартак» — 68
«Зенит» — 69.
Даже без подсчетов очевидно: у соперников примерно равные шансы на победу в чемпионате. Факторов много, десятки. Но все, или почти все, будет зависеть от того, как клубы подготовятся к весенней части сезона, и насколько удачно «Зенит» будет выступать на два фронта. «Спартаку» по логике должно быть легче. И если бы не «кредитная история» — традиционные весенние провалы — его можно было бы записать в фавориты.
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