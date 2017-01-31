«Спартак» vs «Зенит». Кто фаворит в чемпионской гонке?

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«ССФ» сравнил «Спартак» и «Зенит» по нескольким важным показателям и выяснил, кто же на самом деле фаворит в гонке за золотом.

Очки

«Спартак» — 9

«Зенит» — 8

* по десятибалльной шкале.

На зимовку «Спартак» ушел, опережая «Зенит» на 5 очков. Приличный отрыв. В последние годы больше был только в сезоне-2014/15, когда «Зенит» оторвался от ЦСКА на 7 очков. В пользу «Спартака» говорит и другая статистика: после перехода чемпионата на календарь «осень-весна» только однажды команда, ушедшая на зимний перерыв лидером, не пришла на финиш первой. «Зенит» в сезоне-2013/14. В остальных случаях чемпион осеннего отрезка становился и чемпионом всего розыгрыша.

Но это все история. Пятиочковый гандикап, конечно же, ничего не гарантирует «Спартаку». Разве что чисто психологически ему должно быть проще: есть право на пару осечек, тогда как питерцы должны идти без очковых потерь.

Весенний ход

«Спартак» — 6

«Зенит» — 8.

Едем дальше и узнаем интересные детали. Пятиочковый отрыв «Спартака» — ничто, учитывая тот факт, что весной он регулярно проваливается. Подсчитано: чтобы стать чемпионами, красно-белым весной надо идти по графику 2,2 очка за игру. Но «Спартак» в последние сезоны не выходил за пределы 1,7 очка. Больше того, после перехода на «осень-весну» «Спартак» весной всегда выступал хуже «Зенита». Так, вторую часть прошлого сезона питерцы прошли по графику 2,4 очка за игру, тогда как красно-белые — 1,7. В позапрошлом — 2 против 1,2. Еще раньше — 2 против 1.

Но так было раньше. Тогда у «Спартака» не было Массимо Карреры. Итальянец в нынешнем сезоне уже покончил со многими печальными традициями красно-белых. Одна только победа в Грозном чего стоит.

Очные встречи

«Спартак» — 6

«Зенит» — 8.

В последние годы «Спартак» и «Зенит» регулярно выдают крутые блокбастеры. Достаточно сказать, что из последних десяти матчей только в двух было забито меньше четырех мячей. Вот и 15 апреля, на которое запланирована очередная встреча двух гигантов, должно быть жарко, интересно, остросюжетно.

А вообще в российской истории «Спартак» и «Зенит» встречались 50 раз: 17 побед у красно-белых, 19 — у питерцев, при 14 ничьих, разница мячей — 79:72 в пользу подопечных Мирчи Луческу. Почти равенство. Однако в последние годы «Спартак» крайне неудачно играет против «Зенита» — только две победы в десяти матчах. При этом два разгромных поражения. И только в одном матче красно-белые сумели сохранить свои ворота.

Календарь

«Спартак» — 8

«Зенит» — 7.

«Спартак»: «Краснодар» (г), «Анжи» (д), «Локомотив» (г), «Оренбург» (д), «Уфа» (г), «Зенит» (д), «Ростов» (г), «Урал» (д), ЦСКА (г), «Томь» (д), «Амкар» (г), «Терек» (д), «Арсенал» (г).

«Зенит»: ЦСКА (г), «Амкар» (г), «Арсенал» (д), «Рубин» (г), «Анжи» (д), «Спартак» (г), «Урал» (д), «Оренбург» (г), «Томь» (г), «Терек» (д), «Крылья Советов» (г), «Краснодар» (д), «Локомотив» (г).

У «Спартака» весенний календарь чуть проще: за пределами Москвы только два матча с серьезными соперниками (с «Краснодаром» и «Ростовом»); домашние игры с кавказскими клубами и домашняя же очная встреча с «Зенитом». Питерцев ожидают три вояжа в Москву, плюс очень непростой финиш: «Терек», «Краснодар», «Локомотив» и поездка в Самару к вернувшимся к жизни «Крыльям Советов».

Второй фронт

«Спартак» — 8

«Зенит» — 6.

Весной «Зениту» придется распределять силы на два фронта. И наверняка в Лиге Европы за питерцев будут болеть не только в Санкт-Петербурге. Но и в Москве. Чем дальше «Зенит» пройдет, тем лучше для «Спартака» — чем больше матчей проводит команда, тем меньше у нее сил на финише. Сами красно-белые благополучно вылетели из еврокубков и Кубка России и сосредоточены только на чемпионате.

Впрочем, второй фронт для некоторых игроков «Спартак» все же будет открыт. Сборная России весной проведет несколько товарищеских матчей, и так уж сложилось, что «Спартак» стал базовым клубом для национальной команды. По крайней мере, осенью спартаковцев в команде Станислава Черчесова было больше, чем зенитовцев и армейцев. А есть еще другие сборные, откуда игроки не всегда возвращаются здоровыми. Например, осенью Промес дважды получал травму, выступая за Голландию.

Судьи

«Спартак» — 6

«Зенит» — 7.

В этом сезоне дискуссии вокруг судейства вспыхивали регулярно и, наверное, были самыми жаркими за последние годы. А самым скандальным в плане судейства как раз стал матч между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Таких резонансных событий в российском футболе не было давно. Сергей Иванов, обслуживавший ту встречу, получил неудовлетворительную оценку и был отстранен от работы на матчах премьер-лиги. А Валентин Иванов ушел с должности главы судейства и инспектирования.

На судейские ошибки в этом сезоне жаловались и в «Спартаке», и в «Зените». У красно-белых поводов все же больше. Где это видано, чтобы лидер чемпионата и обладатель одной из лучших атак в премьер-лиге за 17 туров не пробил ни одного пенальти? По мнению арбитра всесоюзной категории, эксперта Владимира Левитина, «Спартак» должен был подойти к «точке» 7 раз. Есть о чем задуматься.

Трансферы

«Спартак» 9

«Зенит» 9.

Оба клуба провели почти что образцовые трансферные кампании. «Зенит» приобрел игроков во все линии, кроме центра нападения. Лунева, Цаллагова, Молло и Эрнани можно рассматривать если не как игроков стартового состава, то уж точно как основной обоймы. Должен подъехать Иванович. Теперь у «Зенита» очень приличная глубина состава, и даже избыток игроков.

«Спартак» тоже усилил все линии. И даже превзошел «Зенит». Красно-белые никого не потеряли, в отличие от питерцев, продавших Витселя в Китай. Селихов, Джикия, Адриано и Самедов — потенциально игроки стартового состава. Каррера обзавелся полным комплектом защитников и игроков атакующего плана. Скажем, если весной Зе Луиш вновь захворает, его легко заменит Адриано. Головной боли стало меньше.

Составы

«Спартак» — 8

«Зенит» — 8.

У «Спартака» состав более сбалансированный: оборона, средняя линия и атака примерно одного уровня. Но в целом, атакующий потенциал красно-белых немного уступает зенитовскому (что, в том числе, подтверждает и статистика забитых мячей в первой части сезона — 26 против 33). У Луческу больше простора для тактической вариативности и ротации, чем у Карреры; только на левом фланге полузащиты могут сыграть четыре-пять футболистов. По данным сайта transfermarkt.de, состав «Зенита» — самый дорогостоящий в премьер-лиге, оценивающийся в 103 миллиона евро. «Спартак» зимой вырвался на второе место по этому показателю, опередив «Краснодар» и ЦСКА, — 93 млн.

Тренеры

«Спартак» — 9

«Зенит» — 9.

Луческу давно всем все доказал: это специалист мирового масштаба. Он пришел в «Зенит» строить новую команду и за короткий срок сумел поставить игру, самую агрессивную в премьер-лиге. И это без Халка, без которого еще весной было невозможно представить «Зенит». Что еще немаловажно, при Луческу заиграли новобранцы: сначала Жулиано, потом Мак. Вписывать игроков в команду он умеет, и зимние приобретения точно не окажутся холостыми.

Но главным тренером-героем первой части сезона стал не Луческу. У Карреры задача была еще сложнее. Он не готовил команду летом, только помогал, и то уже в заключительной стадии. Стал главным неожиданно для всех, в том числе и для самого себя. Пришли победы. И даже после серии неудач, когда всем показалось, что все вернулось на круги своя, тренер и команда не дрогнули. Каррера сделал то, что в построманцевскую эпоху не удавалось никому: «Спартак» — лидер.

Итог

«Спартак» — 68

«Зенит» — 69.

Даже без подсчетов очевидно: у соперников примерно равные шансы на победу в чемпионате. Факторов много, десятки. Но все, или почти все, будет зависеть от того, как клубы подготовятся к весенней части сезона, и насколько удачно «Зенит» будет выступать на два фронта. «Спартаку» по логике должно быть легче. И если бы не «кредитная история» — традиционные весенние провалы — его можно было бы записать в фавориты.