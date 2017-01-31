Есть ли лишние в «Спартаке»?

А вот нужно ли работать клубу в обратном направлении, трудоустраивая футболистов, которые в сегодняшних условиях обречены на пребывание вне стартовой обоймы? «СЭ» размышляет, с кем «Спартаку» можно расстаться — временно или навсегда.

На сборе в ОАЭ в распоряжении Массимо Карреры изначально числилось 27 игроков. Центральный защитник Пуцко после первых дней работы уехал на просмотр в «Уфу», представитель правого фланга обороны Кутин накануне получил неприятную травму и, похоже, к тренировкам в общей группе может вернуться нескоро. Остается 25 футболистов, включая четырех молодых (а также уже не очень) выходцев из «Спартака-2» — 20-летних Гулиева и Зуева, 21-летнего Давыдова и 23-летнего Тимофеева.

ВРАТАРИ.

КТО ВТОРОЙ: СЕЛИХОВ ИЛИ ПЕСЬЯКОВ?

Пожалуй, самая неочевидная ситуация сложилась в команде именно на последнем рубеже. Зимой к «Спартаку» присоединился талантливый Селихов, и тут же пошли разговоры: нужен ли он конкретно сейчас или пока стоит отдать в аренду, дабы обеспечить игровой практикой, а голкипера красно-белых номер один, Реброва, прекрасно отыгравшего первую часть сезона, лишний раз не нервировать.

Настроение в коллективе лучше Карреры никому не понять, лезть сюда не хочется. Мы же просто сделаем предположение: месту Артема в основном составе как минимум в первых матчах весны ничего не угрожает, и речь правильнее вести о его возможном сменщике на случай форс-мажора. Все-таки три более-менее равноценных вратаря в заявке (с оговорками, но почему бы не считать таковым Песьякова, который не раз за спартаковскую карьеру выигрывал по разным причинам конкуренцию?) — перебор. В «Спартаке» такое, конечно, случалось — вспомним сомнения Карпина с Диканем и теми же Ребровым и Песьяковым, но ни к чему стабильному и хорошему они как раз не привели.

С одной стороны, есть соблазн расстаться с Песьяковым. Сергей уже уходил в аренду за практикой в «Анжи» летом 2015-го, но потом вернулся, а в конце прошлого сезона при Аленичеве вдруг превратился в основного в «Спартаке». Возможно, им бы начал и новый чемпионат, но в дело вмешалась обидная травма на предсезонке. Песьякову уже 28, неплохо бы сейчас играть, а Каррера смотрит на него исключительно как на резервиста. Тогда как Селихов начинает с нуля — его взяли на перспективу, точный статус в команде пока не определен. В этом плане он в выигрышном положении.

С другой стороны, вратарская линия осеннего образца прекрасно работала и не давала сбоев. Песьяков уже не словами, а делом показал, что готов поддерживать тонус в «Спартаке-2» и сидеть под Ребровым в главной команде, не высказывая претензий и даже не накапливая отрицательной энергетики. Четкое разделение вратарей на основного и резервного, а не на двух одинаково амбициозных конкурентов практикуется во многих командах, самый яркий пример есть в ЦСКА.

Мой прогноз: если Каррера и захочет с кем-то расстаться, то с Селиховым. Само собой, временно, поскольку пользу в будущем Александр однозначно способен принести.

ОБОРОНА.

С ТАСКИ МОЖНО ПРОЩАТЬСЯ.

В центре обороны после приобретения Джикии у «Спартака» имеется пять игроков — еще Боккетти, Кутепов, Маурисиу и Таски. С итальянцем продлили контракт, что стало еще одним успехом зимнего трансферного окна, теперь его ничто не должно отвлекать от работы. Пуцко, похоже, уходит в «Уфу», однако набор здесь и без него полный, хватит и на схему 4−2−3−1, и на 3−5−2, ведь есть еще и универсал Макеев.

В связи с этим разговоры об уходе Таски, которого сначала намеревались пригласить турки, а сейчас хочет арендовать «Саутгемптон», не должны удивлять. Немец не считался основным осенью, играл лишь в тех матчах, когда не могли другие, а потом еще получил травму, из-за которой пропустит всю предсезонку. Его отъезд не станет для команды большой трагедией. Может ли еще пригодиться? Безусловно, особенно если пойдет череда травм. Но основываясь на форс-мажоре, селекционную политику не строят.

На флангах же защиты ситуация не изменилась — сюда очень не помешал бы еще один футболист. Это единственная зона с намеком на проблемы, которую «Спартак» пока не укрепил.

ПОЛУЗАЩИТА.

2,5 ПЛЕЙМЕЙКЕРА НА МЕСТО. НУ И ПУСТЬ!

Много разговоров было об уходе Попова, однако болгарский хавбек отверг предложение из Турции и сказал, что хочет остаться и стать со «Спартаком» чемпионом. Конкуренция Ивелина, видимо, не пугает, а весной она станет еще серьезнее, ведь теперь бороться за место центрального атакующего хавбека ему придется не только с Джано, но и, возможно, с кем-то из пары Глушаков — Зобнин.

Последний с появлением Самедова должен уйти с фланга, где играл почти всю осень, и теперь будет бороться за место в опорной зоне. Или — поднимется повыше. А почему бы, собственно, и нет? Мобильность Романа придется там очень кстати, созидательные навыки — обводка и острый пас — развиты неплохо. Может также перебраться на позицию более атакующего хавбека и Глушаков. Или даже Самедов, которого некоторые слухи отправляли именно в центр.

Но даже при всем этом многообразии вариантов и конкурсе на место плеймейкера и Попов, и Джано способны еще пригодиться «Спартаку», прогонять насильно никого не следует точно. Во-первых, насколько они талантливы и способны на шедевры, настолько же оба примерно одинаково нестабильны, а грузинский игрок еще и подвержен травмам. Выпадет из игры один — есть второй. Во-вторых, и Ивелин, и Джано многофункциональны — могут уйти на фланги.

НАПАДЕНИЕ.

МЕЛЬГАРЕХО НЕПЛОХО БЫ ЗАДУМАТЬСЯ.

Отнесем в линию атаки двух молодых футболистов — Зуева и Давыдова, которых можно назвать и полузащитниками, и крайними нападающими. На сегодняшний день разрыв между ними (сюда же можно приписать Тимофеева) и основным составом выглядит слишком большим. Тот же Давыдов получил очередной шанс в матче с «Крыльями» в конце осенней части чемпионата, но, увы, им не воспользовался никак. Надо бы начинать стабильно играть, а не киснуть на замене и Зуеву. Поэтому если появятся варианты с арендами, следует хорошенько поразмышлять. «Спартак» с их уходом не потеряет почти ничего, а если уж случатся проблемы с составом, из молодежки всегда можно призвать условного более молодого Мелкадзе, и не факт, что он проявит себя хуже.