Игрок ЦСКА Вернблум понимает футболистов, уезжающих в Китай за деньгами

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В текущее трансферное окно из российского в китайский чемпионат перешел бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель («Тяньцзинь Цюаньцзянь») и хавбек «Краснодара» Один Ахмедов из Узбекистана («Шанхай СИПГ», за который выступает бразилец Халк, перешедший туда из «Зенита»).

«Если бы у меня не было семьи, возможно, я бы поехал за деньгами в Китай, да любой поехал бы. Футбол — это такой же бизнес. Если вы сидите в офисе, и кто-то предлагает вам больше денег, то вы пойдете за большей заработной платой. Это горькая правда», — считает Вернблум.

«Я прекрасно понимаю тех футболистов, которые отправляются в Китай за деньгами, — продолжил он. — Вы можете тут сколько угодно сидеть и говорить: “Как ты можешь уехать туда, там же плохой чемпионат?”. Но вы представьте себя на этом месте: к тебе приходят и кладут огромную сумму денег. Я хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который откажется от такого предложения, потому что это нормально — игроки отправляются туда зарабатывать, это естественный процесс».

«Если я был бы один и сам решал свою судьбу, я точно поехал бы. Но поскольку у меня есть жена и ребенок, у меня изменились приоритеты — я хочу как можно больше времени проводить с ними. Я уже поездил по миру и не хочется уезжать от семьи далеко, мотаться по городам и странам. Поэтому сейчас я бы отказался», — подытожил игрок.

На данный момент в чемпионате Китая также играют Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо, Оскар, Асамоа Гьян, Карлос Тевес, который после перехода в «Шанхай Шэньхуа» стал самым высокооплачиваемым игроком мира.