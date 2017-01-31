Болельщики: На каждого Луиза Адриану найдется свой Иванович

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СМИ: «ВИЛЬЯРРЕАЛ» РАССЧИТЫВАЕТ ПОДПИСАТЬ АЗМУНА.

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна, утверждает AS. В подписании контракта с форвардом заинтересован «Вильярреал», который рассматривает игрока как основного претендента в качестве усиления атакующей линии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">СМИ: "Вильярреал" рассчитывает подписать Азмуна<a href="https://t.co/MQ0gQz2c7j">https://t.co/MQ0gQz2c7j</a> <a href="https://t.co/JPDN9FRlo1">pic.twitter.com/JPDN9FRlo1</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/826038539615924227">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Levbereg: Азмуна нельзя отпускать, как минимум до лета.

Shpasic: Азмуна нужно в Англию продать — там в разы больше сумму отвалят.

Басист: До конца сезона минимум надо оставаться в Ростове. Как клубу причем, так и самому Сердару. Можно еще полгода расти под чутким оком Бекиича и за это время нехило поднять свою как трансферную, так и зарплатную стоимость. Да и уровень претендентов тоже.

Владимир 3107: Азмуну сейчас главное не суетиться, выдержать паузу до лета. Впереди ЛЕ, лучше рекламы не придумать!

ПСВ ГОТОВ ОТПУСТИТЬ ПРЕППЕРА В «ЗЕНИТ» ЗА 20 — 25 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

Спортивный директор ПСВ Марсель Брандс выразил готовность расстаться с полузащитником Дэйви Преппером за 20 — 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболиста хочет заполучить «Зенит».

— Преппер важный игрок, но у нас еще есть Хендрикс, — цитирует voetbalprimeur.nl Брандса. — Если за него предложат 20 — 25 миллионов, мы готовы его продать. У нас достаточно полузащитников.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ПСВ требует за Преппера 20-25 миллионов евро. Зенит, не давай! <a href="https://t.co/MWZONkKtQb">https://t.co/MWZONkKtQb</a></p>— Сергей Егоров (@EgorovSA) <a href="https://twitter.com/EgorovSA/status/826068956133859329">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Гаттузо зол!: Этот игрок даже не востребован в Европе, а ему 25. Был бы стоящий игрок уже бы продали.

Serzheo: За 25 Зенит весь ПСВ купит.

Shpasic: Они даже с Проппером проперли Ростову третье место в ЛЧ, бездари. Пусть в Китай теперь свой хлам сплавляют. Умудрились однажды Депая продать — теперь думают, что им все будут десятки миллионов отваливать).

Разбанен досрочно: А чо не 125?

Gogy: За 9 лямов- уже была бы переплата, для скамейки дороговасто будет.

АНГЛИЙСКИЕ СМИ: ИВАНОВИЧ НА 99 ПРОЦЕНТОВ В «ЗЕНИТЕ».

Защитник «Челси» Бранислав Иванович на 99 процентов станет игроком «Зенита», информирует Sky Sports. Согласно источнику, 32-летний серб уже согласовал условия личного контракта с российским клубом, и в ближайшие 24 часа прилетит для подписания соглашения. По данным английского издания, контракт футболиста будет подписан по схеме «2,5+1», и «Зениту» Иванович достанется бесплатно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">Английские СМИ: Иванович на 99 процентов в "Зените"<a href="https://t.co/0HMYZsrMj3">https://t.co/0HMYZsrMj3</a> <a href="https://t.co/Ujvuzop8Zf">pic.twitter.com/Ujvuzop8Zf</a></p>— СЭ Зенит (@zenit_se) <a href="https://twitter.com/zenit_se/status/826094368134197248">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тони Старк: На каждого Луиза Адриану найдется свой Иванович.

streletc1783: Замена Гараю что надо.

twin1991:Зарплаты в Зените у всех нехилые, а вот то что бесплатно — круто!

Андрей Палыч 1979: Игрок адаптированный к нашему чемпу. Да и в форме он должен быть нормальной, на этой неделt гол забил. Ждём.

ЛАСИНА ТРАОРЕ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «ЛЕГАНЕС».

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий на правах аренды за ЦСКА, может провести вторую часть сезона в «Леганесе», информирует Periodista de Leganés. Согласно источнику, в последние дни трансферного окна клуб чемпионата Испании намерен укрепить атакующую линию, и Траоре является одним из кандидатов на место в команде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">И еще один вариант для Ласина Траоре<a href="https://t.co/xcgoMoMHqP">https://t.co/xcgoMoMHqP</a> <a href="https://t.co/Utjj2vOQ40">pic.twitter.com/Utjj2vOQ40</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/826106477677047808">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Shpasic: А еще недавно чей-то агент заливал, что переходить в аутсайдер — это бесперспективно.

Konoval: Так его еще никуда не пристроили? Кто бы сомневался.

Spetrov: Отправьте уже этого футболиста хоть куда-нибудь. Я даже доплачу по мере возможности.

Shpasic: Буду до конца трансферного окна на завтраках экономить — на благо общего дела!