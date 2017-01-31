Джефферсон Фарфан: ЦСКА уже забивал. Как такое забудешь?

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— Чувствую себя совершенно счастливым, футбол снова со мной, — первым делом рассказывает Фарфан. — Отличная команда — с историей, со своими традициями. Меня хорошо приняли партнеры, персонал. Знаю, что теплые слова в интернете писали и болельщики. Такой прием был очень неожиданным, и он, конечно, вдохновил меня на самую серьезную работу.

— То, что вы в Испании, где все говорят на родном языке, ускорит адаптацию?

— Безусловно, хотя я думаю, что и в другом месте быстро бы влился в команду. Просто здесь хорошие условия для тренировок, и это важно. В России сейчас непросто тренироваться. Ну, а то, что вокруг говорят по-испански — не более чем приятный бонус.

— Первое, что вам сказали на тренировке?

— «Парень, ты попал в семью». И, знаете, это чувствуется. В «Локомотиве» собрались прекрасные люди. Меня хорошо встретили, никто не отказывает в помощи.

— Поговорили с главным тренером?

— Здорово, что он постоянно общается с игроками. Он сказал, что ждет от меня качественной работы. Постараюсь его не подвести.

— Вас взяли на место человека, которого «Локомотив» продал крупнейшему клубу России — «Спартаку». Знаете об этом?

— Слышал кое-что, знаю, что это игрок сборной России, вот, наверное, и все. Что я тут могу сказать? Кто-то приходит, кто-то уходит.

— Как думаете, вы сильнее Самедова?

— Мое дело — работать и доказывать, что я должен играть, а не думать о том, кто лучше, а кто хуже.

— Какие качества считаете своим главным оружием на поле?

— Могу сыграть везде в атаке — хоть справа, хоть слева, даже в центре. Люблю обыграть кого-нибудь один в один. Обожаю делать голы. Умею хорошо бить штрафные. А еще для меня очень важно играть красиво — наверное, как и для всякого футболиста из Южной Америки.

— Чем вы занимались четыре месяца после ухода из «Аль-Джазиры» в октябре?

— Тренировался индивидуально, поддерживал форму, искал варианты для продолжения карьеры. Я был четко настроен на то, чтобы остаться на высоком уровне и уже в начале года сыграть в каком-нибудь сильном чемпионате. Поставил перед собой задачу — и шаг за шагом начал ее выполнять.

— Переговоры с «Локомотивом» эта пауза не осложнила?

— Не думаю. Всеми делами занимался представитель, я же должен был дать принципиальное согласие и ждать. Меня вариант сразу заинтересовал, поэтому вряд ли во время переговоров были проблемы.

— Вы ведь уже бывали в Москве?

— Да, и я хорошо помню этот день, потому что забил гол в Лиге чемпионов. Это было десять лет назад, мы с ПСВ играли против ЦСКА, мой гол был единственным и принес нам победу — 1:0. Как такое забудешь?

— Что еще осталось в памяти от того матча в ноябре 2007-го?

— Холод, который заставил нас как следует побегать. Ну, и уровень российского футбола. Было непросто. Думаю, что за десять лет этот уровень стал еще выше.

— Бывший главный тренер вашего соперника — теперь депутат российского парламента.

— Интересно.

— Да и многие другие участники той игры либо закончили карьеру, либо близки к тому. Что скажете тем, кто считает, что и ваши лучшие годы позади?

— Ничего не скажу, лучше покажу на поле. Люди иногда судят поверхностно, но это их дело. Мое дело — трудиться.

— В ПСВ вы оказались благодаря Гусу Хиддинку. Что осталось в памяти от работы с ним?

— Хиддинк помог мне сделать первые шаги в европейском футболе — а они были самими трудными. Он поверил в меня, всегда помогал, давал очень ценные советы, многому научил. Благодаря Хиддинку моя карьера в Европе сложилась хорошо.

— Главное, чему он вас научил?

— Стать своим в Европе. Адаптироваться к европейскому футболу после южноамериканского. Далеко не все могут успешно сделать этот переход. Даже самые талантливые ребята сыпались после переезда через океан. Молодым порой сложно понять, в чем нужно поменяться, чтобы привыкнуть к новым условиям. Еще Хиддинк — отличный мотиватор. Он направил меня на верный путь.

— На этом пути вам даже довелось сыграть с великим Раулем.

— О, это настоящий монстр! Настоящая легенда. Для меня было огромной честью играть с ним в «Шальке». Его пример тоже многому меня научил, но это — отдельная тема.

— Читал в интервью клубной пресс-службе, что вы советовались с Кураньи перед тем, как принять предложение «Локо». Что именно он рассказал?

— Кое-что о российских обычаях, кое-что о футболе, кое-что о погоде. Дал пару советов, как скорее адаптироваться и заиграть в России.

— Есть опасения, что у вас не все в порядке с дисциплиной. Успокоите болельщиков, которые наверняка читали истории о ваших похождениях с футболистами сборной Перу?

— Не хочу ворошить старое. Все эти истории — в прошлом, я тогда был молод и глуп. Сейчас все по-другому. Футбол для меня на первом месте.

— Чувствуете, что можете вернуться в сборную Перу и сыграть на ЧМ-2018?

— Почему нет? Эта мысль кажется мне очень заманчивой. А для этого я должен здорово играть за «Локомотив». Моя цель — побеждать вместе с этой командой и вместе выходить на новый уровень.