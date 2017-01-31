Ласточка Селихов и буревестник «Спартак»

Переходы амкаровцев Селихова и Джикии в «Спартак», Молло и Цаллагова из «Крыльев Советов» и Лунева из «Уфы» в «Зенит», на беглый взгляд, открывают широкую волнующую тему. Запросто можно подумать, что российские клубы постепенно научились работать в коммерческих условиях и начинают вести здоровый образ жизни — не только закупать готовых игроков для сиюминутных задач, но и выводить на приличный уровень мастерства футболистов попроще и продавать в топ-команды, укрепляя собственный бюджет. До сих пор никто в стране серьезно, планомерно этим не занимался, поскольку цели и помыслы — медали, еврокубки, сохранение прописки в премьер-лиге — обычно требуют свести риск к минимуму, и ведущими футболистами, не важно, приобретены те на стороне или выращены своими руками, никто не разбрасывается, разве что за солидные деньги.

«Амкар» и «Крылья» в этом разрезе выглядят первыми ласточками новой тенденции, когда клубы низкого достатка становятся оранжереями, кузницами, питомниками и без судорожного страха за свою турнирную судьбу отпускают лучших игроков за лучшей долей, ради их будущего и на благо всего российского футбола.

Первая ласточка, однако, весны не делает: при внимательном изучении именно эта тенденция пока не просматривается. Скорее заметна другая. Финансовая стесненность и возникшая нужда считать средства и жить по ним резко ограничили импортный поток: сильные игроки в самом расцвете лет сюда уже не рвутся, поскольку сколотить состояние здесь теперь не получится, а переплачивать за обыкновенных, которых российским передовикам по привычке пытаются впарить втридорога, они больше не хотят. Сбитый ценник Луиза Адриану, бесплатный трансфер Ивановича, отказ от услуг слишком дорогого Раноккии, намечающаяся покупка талантливого Преппера ровно за те деньги, каких он сейчас стоит и ни копейкой больше, о чем «Зенит» еще недавно даже и не заморачивался бы, красноречиво иллюстрируют озвученный выше тезис.

Вот и обратились клубы на внутренний рынок. Да не по верхушкам чешут, а копают вглубь.

Совсем еще недавно бытовала иная стратегия: лидеры РФПЛ скупали доморощенных игроков для усиления и под лимит. Когда-то ЦСКА, потом «Динамо», «Анжи» в недолгую пору взлета… Те же «Зенит» со «Спартаком» отнюдь не брезговали элитным шопингом: Кокорин, Глушаков, Жирков, Комбаров, Дзюба, Ещенко, Юсупов, Зобнин были уже спелыми ягодами, стоили дорого, но и сразу давали вкус и цвет. А сейчас чуть слышно, едва-едва, почуялось новое веяние — взять футболистов перспективных, талантливых, но пока еще сыроватых и самолично довести до кондиции. Виден и коммерческий умысел, ведь через год-другой все нынешние новобранцы поднимутся в цене. Если предположить, что это не разовая акция, а первые шаги нового подхода к комплектованию, тогда, разумеется, в самую пору говорить о тенденции. Буревестниками которой выступили «Спартак» и «Зенит».

Примечательно, что произошло это ровно в тот момент, когда оба клуба концептуально изменили вектор игрового развития и логику определения тренерских кандидатур. Доподлинно не известно, желал ли Луческу — и насколько страстно — получить в свое распоряжение Цаллагова, а Каррера — Джикию, но вряд ли в нынешней обстановке рачительного отношения к деньгам и отказа пускать их по ветру клубы стали бы покупать этих футболистов, ни словом не перекинувшись с тренерами и не найдя у них одобрения. Поскольку от них прежде всего зависит, оправдаются ли вложения.

Про «Амкар» и «Крылья» в этой связи, впрочем, тоже можно сказать добрые слова. Оранжереями они пока не стали, но склонность к тому выказывали и прежде. Пермяки три года назад довели до сборной Канунникова и сделали отличного игрока из Коломейцева. Самарцы передали в «Зенит» Ткачука — правда, при прежнем тренере, о котором как-то и вспоминать не хочется. В случае, если тенденция действительно обнаружится, они автоматически, «на опыте», станут ее вдохновителями «снизу». По крайней мере имеют все шансы стать.

Между прочим, таким образом можно и наверх подняться. Ведь когда талантливых игроков много и уровень их мастерства растет, они начинают побеждать. И дорожать. А если бюджет в порядке и дела идут как надо, за турнирную судьбу можно не беспокоиться.

Евгений ЗЫРЯНКИН.