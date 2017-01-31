Новые звезды «Зенита»: контракт с Ивановичем, торг по Препперу

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Россия по сравнению с ведущими футбольными странами Европы имеет определенное преимущество — трансферное окно у нас закрывается на три недели позже, лишь 24 февраля. В Европе же дедлайн наступает уже сегодня в полночь. Впрочем, российским участникам еврокубков все равно стоит поспешить, потому что истекает и срок дозаявок в Лиге Европы.

ИВАНОВИЧ: НА 99% В «ЗЕНИТЕ»

«СЭ» уже сообщал, о переезде в Россию сербского защитника Бранислава Ивановича, которому через месяц исполнится 33 года. В лондонском клубе подтверждают очень высокую вероятность трансфера.

«В “Челси” Иванович провел много матчей и завоевал много трофеев, — цитирует Sky Sports главного тренера синих Антонио Конте. — У него еще много лет впереди на самом высоком уровне. Тем не менее мы должны уважать решение игрока. Естественно, когда футболист не получает много игровой практики, он обдумывает вариант с трансфером. Я с уважением отношусь к Ивановичу и сожалею, что он уходит. Это футбол, нужно быть готовым к таким ситуациям».

Иванович в этом сезоне мало выходил на поле — всего 13 матчей в чемпионате Англии. Защитник имеет колоссальный опыт, не травматичен, достается «Зениту» бесплатно, при этом является футболистом и той позиции, и того формата, который команде Мирчи Луческу крайне необходим. Основной профиль Ивановича — правый защитник, но серб может с успехом сыграть и в центре. Кроме того, он лидер и боец по натуре.

Не являются заоблачными и условия личного контракта. Как стало известно «СЭ», серб подпишет контракт по схеме «2,5+1», при этом зарплата составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехов в еврокубках (главный параметр — выход как минимум в четвертьфинал). Ситуацию можно оценить и так: Ивановичу не уже 33, а еще 33. В ближайшие годы он, мотивированный не только на деньги, но и на титулы (иначе бы поехал в Китай), великолепно адаптированный к России, «Зениту» точно поможет.

ПРЕППЕР: ЗАПЛАТИТ ЛИ «ЗЕНИТ» 20 МИЛЛИОНОВ

Если Иванович достается питерцам бесплатно, то за 25-летнего полузащитника ПСВ Дэйви Преппер голландцы выставили колоссальный ценник. В местных СМИ упоминаются цифры от 14 до 20 и даже до 25 миллионов евро! Для понимания: авторитетный ресурс transfermarkt.de считает, что Дэйви, не проведший к 25 годам и пяти матчей за первую сборную Голландии, стоит «всего» 9 миллионов. «Зенит», как стало известно, не готов говорить о сумме выше 14 миллионов. Трансфер был согласован по многим деталям, однако затем информация попала в прессу, и голландский клуб не мог не учитывать поднявшейся негативной волны со стороны болельщиков.

ПСВ идет в чемпионате третьим, с отставанием в три очка от «Аякса» и в восемь — от лидирующего «Фейеноорда». Выход в Лигу чемпионов позволит команде получить те же самые 14 миллионов, которые можно заработать на трансфере Преппера.

За экспертным комментарием относительно персоны потенциального новичка «Зенита» «СЭ» обратился к скауту лондонского «Арсенала» Павлу Кучерову, который давно живет в Голландии и внимательно отслеживает местный рынок.

— Можно ли Преппера называть заменой Витселю, который продан в Китай? — вопрос Кучерову.

— Нет. Витсель физически более мощный, склонный к оборонительным действиям. Преппер же нацелен больше на атаку — может и пас отдать, и хорошо открыться, и завершить. Он больше хорош в комбинационной игре.

— С кем из футболистов, выступающих в российском чемпионате, вы бы сравнили Преппера?

— С тем, кто некоторое время назад закончил. С Егором Титовым. Такого же плана игрок — по координации, фактуре, манере двигаться.

— Как оцените цену ПСВ — 20−25 миллионов?

— Скажу как человек экономный: рынок перегрет, и в цифрах иногда нет никакой логики.

— Почему ПСВ не хочет продать Преппера за 14 миллионов, которые готов дать «Зенит»?

— Возможно, клуб просто блефует, играя на повышение, пытаясь в последний день трансферного окна сорвать куш. С другой стороны, если и продадут, то скрепя сердце. С деньгами у клуба все нормально. Видимо, считают, что еще есть шансы на чемпионство. А Преппер — важный игрок, особенно в атаке. А без 14 миллионов ПСВ точно проживет.

ЕСЛИ НЕ ПРЕППЕР, ТО НИКТО?

Еще одним вариантом, который «Зенит» рассматривал этой зимой, является полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа. У 31-летнего эквадорца летом заканчивается контракт с ростовчанами, он сам и клуб не возражали против этого трансфера. В качестве компенсации «Ростов» мог получить 2 миллиона евро и полузащитника Павла Могилевца, однако сделка в итоге не состоялась. Могилевец, к слову, не планирует продлевать контракт с питерцами — велика вероятность, что с лета он перейдет в «Ростов».

Пока же констатируем следующее: судя по тому, что «Зенит» не расстался ни с Могилевцем, ни с Маурисиу, также выступающим на позиции центрального полузащитника, вероятность перехода что Преппера, что Нобоа крайне невелика.

Это значит, что с большой долей вероятности сегодня «Зенит» проведет только один трансфер на вход — Бранислав Иванович. Именно серб и будет внесен в заявку клуба на весеннюю стадию Лиги Европы.

Сергей ЕГОРОВ.