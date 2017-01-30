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30 января 2017, 23:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент Маурисио: «Халл» сделал хорошее предложение, но Жозе остаётся в «Зените»

Агент Пьер Фернандес, который представляет интересы полузащитника «Зенита» Жозе Маурисио, сообщил, что английский «Халл Сити» сделал хорошее предложение по игроку, однако он продолжит выступать в РФПЛ.

«По Маурисио пришло предложение, мы провели переговоры и приняли решение, что время покидать Россию для него не пришло. Предложение было действительно очень хорошим, но последнее слово оставалось за «Зенитом». Жозе является важным игроком в питерской команде. Ему очень нравится в клубе. Маурисио остаётся в «Зените», — приводит слова Фернандеса Lance.

На прошлой неделе бразильские СМИ сообщали, что «Халл» сделал «Зениту» предложение по аренде Маурисио.
Маурисио перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека», а его контракт рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 официальных матчах за команду, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

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