Агент Маурисио: «Халл» сделал хорошее предложение, но Жозе остаётся в «Зените»

«По Маурисио пришло предложение, мы провели переговоры и приняли решение, что время покидать Россию для него не пришло. Предложение было действительно очень хорошим, но последнее слово оставалось за «Зенитом». Жозе является важным игроком в питерской команде. Ему очень нравится в клубе. Маурисио остаётся в «Зените», — приводит слова Фернандеса Lance.



На прошлой неделе бразильские СМИ сообщали, что «Халл» сделал «Зениту» предложение по аренде Маурисио.

Маурисио перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из грозненского «Терека», а его контракт рассчитан до 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 официальных матчах за команду, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.