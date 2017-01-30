«Зенит» близок к покупке Проппера

Как сообщили голландские источники, согласована сумма перехода — 16 миллионов евро. Трансфер должен состояться на следующей неделе. Правда, сделку «Зениту» потребуется увязать с возможностью дозаявки новичков в Лигу Европы. Согласно действующему регламенту, число дозаявленных не может превышать трех, причем только один из них имеет право быть заигранным в европейских кубковых турнирах в текущем сезоне. Срок закрытия дозаявок в еврокубки — полночь с 1 на 2 февраля по среднеевропейскому времени.