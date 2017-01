Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун?

Состав ФК «Краснодар пополнил 30-летний защитник Роман Шишкин, перешедший в стан «горожан» из московского «Локомотива» на правах аренды до конца текущего сезона. Футболист прошел медицинское обследование, подписал с «горожанами» контракт и готов присоединиться к своей новой команде на сборе в Испании, который стартует 29 января. Игровая карьера и статистика Романа Шишкина - на fckrasnodar.ru. #FCK_transfer #FCKrasnodar #ФККраснодар #Shishkin #Шишкин #ВпередБыки

