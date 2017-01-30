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30 января 2017, 21:29 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Январский рубеж: вернется ли Иванович? Уедет ли Азмун?

31 января в ведущих европейских лигах закрывается трансферное окно. Как проявят себя в этот жаркий период зимы российские клубы?

31 января в ведущих лигах Европы закрывается трансферное окно. Увеличить
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Англия, Германия, Испания, Италия, Франция, Португалия с Турцией, Голландия с Бельгией. В этих и в большинстве остальных стран Европы, чьи национальные чемпионаты котируются высоко, период дозаявок завершается в ночь с 31 января на 1 февраля.

Таким образом последний день января по традиции обещает стать для футбола Старого Света моментом громких переходов «на флажке».

Россия в данном случае выступает всегда в большей степени как наблюдатель, ведь у нас трансферное окно будет распахнуто до наступления 25 февраля. Дольше, если брать в расчет более менее серьезные лиги, разрешают заявлять новичков разве что в Польше (до 1 марта), на Украине (до 3 марта), да в скандинавских странах (до 1 апреля).

И, как это часто бывает, после закрытия окон в ведущих чемпионатах наши клубы с большей уверенностью примутся «окучивать» игроков из топ-лиг, которые недовольны своим нынешним положением и хотят сменить обстановку. А куда им будет податься в феврале, кроме как не в Россию?

Впрочем, с недавних пор клубы РФПЛ вынуждены учиться жить по средствам: и кризис не до конца отступил, и участь «Динамо», сломленного правилами финансового fair play, никому повторить не хочется. Так что массового пополнения легионерами ждать не стоит. А уж известными — тем более. Времена подрыва «бомб» уровня Халка или Это’О прошли. Да и рано пока об этом — без малого месяц впереди.

Зато самое время подытожить работу на рынке «Зенита», «Краснодара» и «Ростова» с учетом их участия в 1/16 Лиги Европы.

Трансферная цель «Зенита» Дави ПРЕППЕР (№ 6).
© Reuters

ПСВ, НЕ НАГЛЕЙ…

Итак, начнем с питерцев.

Очевидно, что сине-бело-голубые ставят перед собой задачу завоевать трофей. В конце концов, Кубок УЕФА покорялся и «Зениту», и Мирче Луческу. Сам бог велел попытаться повторить успех уже вместе.

А если так, то «Зениту» нужно успеть провернуть намеченные сделки до конца января. По правилам каждый клуб, пробившийся в еврокубковую весну, может дозаявить до трех новичков. При соблюдении правила «максимум 25 игроков в заявке за сезон» в так называемом «списке А». И при условии, что только один из этой тройки играл на групповой стадии еврокукбов в этом сезоне, а его предыдущий клуб в плей-офф Лиги Европы не пробился.

Таким образом, если допустить, что «Зенит» успеет оформить во вторник широко анонсируемые в прессе трансферы защитника Ивановича из «Челси» и хавбека Преппера из ПСВ, то оба игрока смогут помочь «Зениту», ведь в еврокубках заигран только голландец.

К слову, питерцы уже приобрели больше трех игроков: Молло, Эрнани, Цаллагова и Лунева. И кто-то в любом случае окажется лишним.

«Челси» готов отпустить Бранислава ИВАНОВИЧА бесплатно.
© Reuters

Возвращаясь к фигурам Ивановича и Преппера, куда более реальным представляется переход серба, который выступал в России за «Локомотив» 10 лет назад. В знак благодарности за годы, проведенные игроком в синей форме лондонцев, «Челси», если верить британским СМИ, готов отпустить игрока бесплатно.

Кстати, вероятно именно от успеха сделки по Ивановичу зависит, согласится ли «Зенит» расстаться с другим центральным защитником — Ломбертсом.

А вот ПСВ намерен по полной программе заработать на продаже Преппера. Спортивный директор эйндховенцев Марсель Брандс говорит о сумме «от 20 до 25 миллионов евро». Понятно, что после продажи Витселя в Китай деньги у «Зенита» есть, но не жирно будет? К примеру, авторитетный сайт transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов.

СЫТЫЕ «БЫКИ», СПЛОЧЕННЫЕ ДОНЧАНЕ

Далее «Краснодар».

Фланговые защитники Шишкин и Рамирес (сборная Эквадора), атакующий полузащитник Классон (сборная Швеции) — усиление «быков» уже весьма внушительно.

Замены ушедшим Ахмедову и Енджейчику найдены, Смолов в Дортмунд не уехал. Так чего еще желать? Игорю Шалимову созданы все условия, чтобы достойно подготовить команду к весне и к матчам против грозного «Фенербахче» в частности.

«Ростов».

Главная интрига последнего дня трансферного окна — останется ли на Дону Азмун. Авторитетная испанская газета AS утверждает, что иранский нападающий может оказаться в «Вильярреале».

С одной стороны, очевидно: «Ростову» нужны деньги, а Азмун сейчас, пожалуй, самый ликвидный футболист в составе желто-синих. Да и о победе в Лиге Европы, в отличие от «Зенита» с «Краснодаром», «Ростов» едва ли помышляет.

Кроме того, из «Рубина» перебрался к дончанам форвард Девич. Вполне себе достойная альтернатива Азмуну, с учетом на этот раз отнюдь не чемпионских амбиций.

Сердар ТАСКИ (справа).
© Спорт-Экспресс

А УЕЗЖАТЬ УЖЕ НЕКОМУ

Остальным российским клубам есть смысл спешить только с трансферами «на выход». Но кто именно может уехать из России?

У «Спартака» есть Таски. К Таски есть интерес со стороны (в частности, говорят о «Саутгемптоне»). Но Таски травмирован как минимум до марта, и сложно представить себе, что кто-то решит брать его сейчас. Зачем, если можно дождаться лета, когда он станет свободным агентом?

У «Рубина» есть Сонг. Человек, в резюме которого есть матчи за «Арсенал» и «Барселону», получает в Казани достойную такого послужного списка зарплату, но играл осенью так бледно, что едва ли кто-то в Европе выкупит его, чтобы платить столько же. А на меньшее он не согласен.

У ЦСКА есть Траоре. Хотя нет, правильнее будет сказать: у «Монако» есть Траоре. И у агента Селюка, который судорожно пытается пристроить ивуарийца хоть куда-нибудь, потому что армейам после подписания Оланаре он не нужен. По последним данным, Траоре поедет в «Бешикташ».

У «Локомотива» есть Шкулетич, в котором не заинтересован Юрий Семин. Заинтересуется ли им какой-то другой клуб — большой вопрос. Ходили слухи про «Легию», да как-то все затихло.

Все остальное, вроде выставленной на трансфер дюжины игроков тульского «Арсенала» — внутренняя кухня, которой закрытие окна в англиях и германиях ну никак не касается.
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