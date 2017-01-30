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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28604311/
30 января 2017, 21:38 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Анжи» пока не рассматривает вопрос о переходе Тигиева в «Спартак»

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев сообщил «СЭ», что клуб не рассматривает вопрос об уходе защитника Георгия Тигиева. В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел 14 матчей в чемпионате России и два — в Кубке России.

— Обращался ли к вам «Спартак» по поводу перехода Тигиева?

— Мне ничего неизвестно. Георгий — игрок «Анжи». Мы пока не рассматриваем вопрос о его переходе. Если предложение возникнет, то возникнет.

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