Андрей Лунев: Если бы Фримпонг и Дзюба играли вместе

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ПОМИМО «ЗЕНИТА» ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ «РУБИН» И «КРАСНОДАР»

— Когда вы впервые услышали о предложении от «Зенита»?

— Сначала узнал об интересе со стороны «Рубина». Потом были варианты — «Краснодар» или «Зенит». «Уфа» в свою очередь тоже предложила новый контракт. Но наш президент и о предложении петербургского клуба рассказал.

— Это произошло ближе к декабрю?

— Да. По ходу сезона до зимней паузы не хотел принимать никаких решений.

— Не боялись, что во вратарской бригаде «Зенита» конкуренция жестче, чем в «Уфе»?

— Во-первых, считаю, делать подобные сравнения неправильно хотя бы по отношению к моим партнерам. Во-вторых, конкуренция — везде конкуренция. Она не может быть более или менее жесткой. Что касается человеческих отношений, то меня во вратарской бригаде «Зенита» приняли очень хорошо. Всегда подбодрят, подскажут, пожелают удачи. Мне в этом смысле, видимо, везет на команды и партнеров (улыбается). До сих пор, кстати, созваниваюсь с ребятами-вратарями, с которыми работал вместе. С днем рождения друг друга поздравляем. После того, как сыграл первый матч за «Зенит», парни звонили, тоже говорили теплые слова.

— И все-таки пробиться в основу «Зенита» может оказаться сложнее, чем в стартовый состав «Уфы».

— Я трудностей не боюсь. Надеюсь, самые неприятные вещи в жизни уже пережил.

— Верхнюю часть таблицы теперь более внимательно изучаете?

— Уже смотрю только на две первые строчки. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот.

— Как соперничество «Зенита» и «Спартака» выглядело со стороны?

— Случайным его точно не назовешь. «Спартак» выдал результат, у «Зенита» он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве.

ДАЛИ ШАПКУ С НОМЕРАМИ И СКАЗАЛИ: «ТЯНИ»

— Поделитесь первыми впечатлениями от работы в «Зените»?

— Только положительные! Все отлично!

— В Дубае в своем первом матче за «Зенит» вы очень расстроились, пропустив два гола от «Чаньчуня».

— Неприятно было. Особенно в моменте со вторым голом — там можно было выручить. Первая игра и сразу «двушку» получил… Хотя это сборы, особого внимания на такие вещи обращать не стоит. Нужно делать свою работу и готовиться к официальным матчам.

— На сборах вы играете под 16 номером. Почему именно его выбрали?

— Этот номер — временный. Официально будет 99-й. Вообще хотел 71-й, но сейчас он у Егора Бабурина. Но мне не принципиально, какие цифры на спине. Поэтому в «Зените» свободные номера написали на бумажках, кинули их в шапку, замешали и сказали — тяни. Вытащил 99-й. 16-й, кстати, там тоже был. Если бы он достался — играл бы под ним.

— В «Зените» игроки не могут брать только 12-й номер.

— Знаю, он закреплен за болельщиками.

В «РУБИН» НЕ ПОПАЛ ИЗ-ЗА ЗУБА

— Карьеру вы начинали в московском «Торпедо». Почему именно в этом клубе?

— Я в нем воспитывался. Однажды, правда, лет в 16−17 поехал в «Рубин» на просмотр, но на сборах заболел зуб. Его удалили, но посмотреть на меня так и не успели. В итоге решил остаться в «Торпедо», хоть оно и вылетело в КФК.

— Многие будущие вратари в детских школах начинали играть в поле. А вы?

— А я сразу в воротах. Все время!

— Но ведь все мальчишки, как правило, хотят забивать голы.

— Всегда очень не любил бегать — мне больше нравиться прыгать. И стоять себе спокойненько. А если серьезно, школу мне заложил мой тренер Дмитрий Валентинович Гуленков. Он очень многое дал. Следующие тренеры тоже вносили свою лепту, но фундамент заложил именно он.

ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ — И ПОПЛЫЛ

— Свой первый профессиональный контракт тоже заключили с «Торпедо»?

— Мы начинали с КФК, вышли во вторую лигу. Пришел Сергей Александрович Павлов и провел серьезный отбор. Половина футболистов не подошла под его видение игры, но я остался. Взяли на сборы, подписали полноценный контракт. Потом я еще и первую игру в сезоне провел в основе. Это стало для меня большой неожиданностью.

— Павлов — строгий тренер?

— В первую очередь — квалифицированный. И очень хороший мужик. От работы с Павловым остались только позитивные воспоминания. Хочу сказать ему спасибо — он дал мне шанс в «Торпедо». А что не распорядился им — это моя вина. Потом, когда оказался без команды, он взял меня в «Сатурн». Не оставил без дела.

— Какой поступок Павлова помните до сих пор?

— Он всегда бился за ребят. Старался создать нам более комфортные условия. Во второй лиге тогда все ездили на автобусах, а мы — на поездах. Не мучились по десять часов в дороге. И, конечно, профессиональный подход Павлова заставлял смотреть на него с уважением.

— С вашим ростом на полках в поезде помещались?

— Все нормально было. Согнул ноги, да и все.

— Тогда за «Торпедо» во втором дивизионе вы провели всего 7 игр. Почему?

— Я начал сезон, а потом… Был молодой, неопытный. Не слушал, что мне говорили. Появились деньги. Для меня они оказались большими. На этом фоне и поплыл….

— На 40 тысяч рублей, которые вы получали в «Торпедо», особо не пошикуешь.

— Когда до этого не было никаких денег — и 40 тысяч существенная сумма.

— Ограничивать вас было некому?

— Ограничивали, но я как-то не прислушивался. Умные люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Я, наверное, из второй категории.

— Чего тогда точно не стали бы делать, будь возможность прокрутить время назад?

— Я бы многое в жизни поменял. Но, может быть, это и к лучшему, что судьба так повернулась. Сейчас точно знаю, что можно делать, а что — нет. Стараюсь не наступать на одни и те же грабли. Такого уже не будет.

ЗАБЫТАЯ КУРТКА В «МИНУС 30»

— Что посоветуете молодым игрокам, основываясь на своем опыте?

— Есть родители, более опытные люди, тренеры, которые всегда подскажут, как быть. Нужно просто прислушиваться к ним и не обращать внимания на посторонние вещи и соблазны.

— Вы тогда на что свои 40 тысяч тратили?

— Постоянно с друзьями ходили куда-то. Никаких ограничений не было.

— Кто-то гулял с вами за ваш счет?

— Нет, просто у кого в компании были деньги — тот и платил. Жили сегодняшним днем и не задумывались о последствиях.

— А ведь тогда с вами в «Торпедо» играли опытные Беслан Аджинджал, Александр Панов…

— Еще Алан Кусов. У нас была очень серьезная банда. Много играющих легенд, футболистов сборной с большим опытом. Только со временем понимаешь, что они все правильно говорили.

— Панов и компания были «дядьками» в команде?

— Аджинджал и Кусов выделялись. И как футболисты и как люди. Но вообще — во всех командах, где я был, складывались сумасшедшие коллективы.

— Говорят в «Истре» с вами в первый же день произошла необычная история.

— Команда тренировались на снегу при «минус 30». А я приезжаю на просмотр, и понимаю, что куртку дома забыл. Думаю: «Что делать?». Глупо ведь ехать три часа, чтобы потом сказать: «Здравствуйте, давайте я завтра приду». Пришлось мерзнуть. Натянул на себя все, что было: термобелье, футболку, кофту. Еще у кого-то взял майку, но все равно было холодно.

— Как на вас народ смотрел?

— Думаю, как на дурака. Но мне без разницы было, как ребята реагируют. Боялся, что заболею и меня отправят восвояси. Слава Богу, обошлось — взяли на правах аренды.

РАЗОРВАЛ КОНТРАКТ С «ТОРПЕДО» — И УСПОКОИЛСЯ

— В октябре 2014-го вы окончательно ушли из «Торпедо», а в Раменском оказались только в январе. Что делали эти три месяца?

-Я больше не хотел уходить в аренду. А насовсем «Торпедо» меня не отпускало. Но и на сезон не заявило. Пришлось обратиться в профсоюз футболистов, который признал действия «Торпедо» неправомерными. После этого контракт был разорван. В этот период тренировался с Гуленковым в Лужниках, старался не потерять форму.

— Не испытывали страха, что в 24 года остались без клуба, ни разу не сыграв на высоком уровне?

— До этого провел хороший сезон в «Калуге», ко мне проявлял интерес ряд команд. Но в торпедовском контракте была прописана большая сумма отступных, которую не могли потянуть потенциальные покупатели. Так что, разорвав контракт с «Торпедо», я, скорее, испытал чувство удовлетворения.

— А зимой оказались в «Сатурне»…

— Да. «Сатурн» ставил самые высокие задачи, под которые меня и брали. Испытал настоящий подъем, хотел стать частью этого проекта. Но начались финансовые трудности, нам не платили зарплату. За все время пребывания в команде получил ее только дважды. И то одну из них — последнюю. Нам ее дали перед игрой, на которую мы собирались не выходить. Потом давали только обещания.

— Это был самый тяжелый период в вашей жизни?

— Пожалуй, да. Помимо проблем с зарплатой были еще и трудности в личной жизни. Все накладывалось одно на другое. Беда не приходит одна. Очень хочу поблагодарить маму, брата, друзей, которые меня не только тогда помогли и подержали, но и делают это всегда.

— В то время вы конкурировали за место в составе с Егором Генераловым, который потом появился в докладе Макларена как спортсмен, употребляющий допинг…

— Я не слежу за этим. С Егором тогда находились в хороших отношениях, за употреблением допинга я его не замечал.

— С «Сатурном» вы тоже разорвали контракт?

— Нет, я подписывал соглашение на полгода, по истечении которых покинул клуб.

— Не было тогда ощущения, что вас злой рок преследует?

— Мысли о невезении, конечно, появлялись. Но я старался гнать их и не унывать. Предпочитал лишний раз сходить в зал потренироваться. Физическая нагрузка — лучшее, что может быть в такие моменты.

ЗАДАЧА — ПРОПУСКАТЬ НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ЗА ИГРУ

— После всего этого «Уфа», видимо, стала для вас чем-то принципиально новым?

— Да. Правда, вариант с «Уфой» возник еще за год до того, как я там оказался — летом 2014-го. Но у команды на контракте было три вратаря, Веремко, Леонов и Юрченко, поэтому клуб не хотел тратить деньги на мой трансфер. А в 2015-м, когда стал свободным агентом, представители «Уфы» посмотрели игры с моим участием, после чего и вызвали на просмотр.

— И после этого подписали с вами контракт?

— Тогда в «Уфе» мне сказали, что игровой практики никто не обещает и порекомендовали на всякий случай поискать другой клуб. Поехал тренироваться с «Томью». И когда уже было занес ручку, чтобы подписать с ней контракт, позвонили из «Уфы» и сказали, что вратарский вопрос решен в мою пользу. Недолго думая, собрал чемоданы и вернулся в Уфу.

— В «Уфу» вас позвал Игорь Колыванов?

— Скорее, тренер вратарей Перескоков, который знал меня по «Калуге». Он и вызывал меня на просмотр.

— Тем не менее, первый сезон в «Уфе» вы провели в молодежном составе.

— В команде уже были Юрченко и Нарубин. Я — третий. Чтобы получать практику играл за дубль. Считаю, делал это достойно. Во всяком случае, сам относился к матчам за «молодежку» с полной серьезностью. Понимал — это необходимо для дальнейшего роста.

— В том сезоне молодежный состав «Уфы» прочно сидел на последнем месте. Это не угнетало?

— За сезон всего пару раз, по-моему, выиграли. Почти во всех матчах игра шла на нашей половине. Так что работы было много. Но я был этому только рад. Копил опыт. И ставил себе задачу — пропускать не больше трех за игру (улыбается). В итоге задачу выполнил.

— К основному составу при Колыванове вас вообще не подпускали?

— Наоборот — тренировался как раз с основой. А в дубль только на игры ездил.

ОДНАЖДЫ ПРИШЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В ШКУРЕ «ЗАЙЦА»

— И все же получается, Колыванов в вас как во вратаря основы не верил?

— Верил, не верил — без понятия. При Колыванове играл Юрченко. Насколько здорово он это делал — все видели. И это при том, что команда боролась за выживание. Что-то измениться в плане вратаря могло только если бы Давид получил травму. Когда это произошло — играл Нарубин. Это очень хороший вратарь. Я же просто старался доказывать свою состоятельность на тренировках и в матчах за дубль. Надеялся, это не останется незамеченным. В итоге свой шанс получил, но уже не от Колыванова.

— От Перевертайло?

— От Гончаренко. При нем на сборах играли с Нарубиным, тем более ситуация с Юрченко была непонятной, а Жоры Шелия еще не было в команде. Наруба тогда здорово выглядел! Я вроде тоже особо не чудачил.

— Читал, что тот год в «молодежке» тоже был для вас не самым простым в житейском плане — ведь по вашему собственному признанию из-за долгов и кредитов жить приходилось чуть ли не на 10 тысяч рублей в месяц?

— Период в «Сатурне» в этом плане потяжелее был. В Уфе только его последствия пережить надо было. Хотя скрывать не буду, тоже нелегко приходилось.

— Как это пережила ваша девушка?

— В «Сатурне» и в этом смысле хуже было. За полгода мы по-моему только два раза и виделись.

— Почему?

— Она жила дома в Уфе. А у меня иногда денег на то, чтобы доехать до базы не было. Однажды «зайцем» на автобусе отправился — высадили. Хорошо, что до метро, откуда нас клубная машина забирала всего одна остановка оставалась. Дошел пешочком. Но все равно неприятно было. А вообще получалось, что к 9 утра приезжал на базу, в 10 вечера дома.

— Если не секрет как вы со своей девушкой познакомились, особенно если учесть, что она из Уфы, но встретились вы еще до вашего переезда в столицу Башкортостана?

— Это произошло в отпуске. В 2010 году. Диана отдыхала с семьей, я в том же месте с другом. Поначалу это мимолетное знакомство было. «Привет-Привет, Пока-Пока». Потом начали общаться в интернете. Спустя полгода приехал к ней в Уфу. Просто погуляли пару дней по городу. А потом еще через месяц у нас в той же Уфе сборы с «Торпедо». После этого начали встречаться серьезно.

— Когда вы подписали контракт с ФК «Уфа» Диана больше всех была этому рада?

— Конечно! Но при этом была готова и в Томск ехать. Даже вещи уже собирала. Однако все сложилось, как вы уже знаете, удачнее.

— Трудности лишь закалили ваши отношения?

— Можно и так сказать — летом мы поженились. Но у меня и до этого ни на секунду сомнений в Диане не было. Просто неудобно себя чувствовал из-за того, что мужчина должен содержать семью. А тут такая ситуация и не слишком много возможностей. Было стыдно перед ней в первую очередь. Надеюсь, впереди нас такое не ждет.

— Сейчас все долги отдали?

— Почти.

— С учетом того, что Диана из Уфы, сразу почувствовали себя в этом городе как дома?

— Конечно! Нам родители Дианы много помогали, за что им большое спасибо. А мы всегда были вместе. При этом Диана видела, чем и как я занимаюсь. Как и что дается. Да, бывало, что мы сидим вдвоем, а на столе только две чашки чая. Но нам при этом очень хорошо!

ВЕРИЛИ, ЧТО ГОНЧАРЕНКО ОСТАНЕТСЯ

— Вернемся к футболу. Если я вас правильно понял, когда в «Уфе» Колыванова сменил Перевретайло, шанса дебютировать в основе у вас все равно не появилось?

— Если бы по окончании того сезона Перевертайло продолжил работу с командой, я бы искал другие варианты трудоустройства. И точно не остался бы, даже несмотря на то, что должен был переподписать контракт с «Уфой».

— Почему?

— Пусть это останется за кадром.

— Что изменилось с приходом Гончаренко?

— Все! Несмотря на то, что при нем изначально оставался вторым или даже третьим вратарем и уж точно не основным, начал получать настоящее удовольствие от всего, что связано с футболом! В последний раз до этого так было в «Калуге». Тренировочный процесс, то, как Виктор Михайлович ко всему подходит — благодаря этому на любую тренировку выбегал с горящими глазами и чувствовал себя счастливым. А когда еще играть начал — вообще нереальные какие-то ощущения начал испытывать. Тем более, быт наладился, мы с Дианой поженились. Только детей для полного счастья не хватало. Но это дело наживное (улыбается).

— В команде знали, что у Гончаренко есть опция, согласно которой он в случае ухода Слуцкого в любой момент уехать в ЦСКА?

— Буду говорить за себя — я этого вообще не знал и не чувствовал. Только ближе к зиме стали узнавать из новостей про Гончаренко и ЦСКА. Но мы все равно продолжали работать как работали. Двигаться к своей цели. Без какого-либо намека на уход главного тренера и задних мыслей. Верили, что он останется.

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НАРУБИН И ЮРЧЕНКО СПЕЦИАЛЬНО МЕНЯ «ГАСИЛИ»

— Вратарская бригада «Уфы» в начале этого сезона состояла из вас, Шелия и Бородько. Как получилось, что 11 сентября 2016 года именно вы дебютировали в премьер-лиге в матче с «Краснодаром»?

— С одной стороны — это стечение обстоятельств. С другой — к этому уже шло. Работал на тренировках, чтобы заслужить свой шанс. А тут Жора (Шелия. — Прим. «СЭ») получил на тренировке травму. Выбор был между мной и Мишаней Бородько. Так получилось — доверили мне.

— Волнительный момент?

— Конечно. Думаю, на моем месте каждый хоть немного, но волновался бы. Но я к этому был внутренне готов и чего-то бояться не собирался. Ребята поддерживали, тренер подошел — дал напутствующие указания и разгрузил заодно морально. Хотя ночью перед той игрой все равно спал не очень хорошо. (Улыбается).

— В «Уфе» судя по всему, вратари дружно жили?

— Когда только пришел в команду, мы с Нарубой и Давой (Давид Юрченко. — Прим. «СЭ») постоянно придумывали какие-то конкурсы, пари игровые заключали. Правда, они по-моему специально меня «гасили», так что все проигранные споры или «пинчеры» оказывались моей участью (смеется).

— Двое против одного — это не честно.

— На самом деле — сам виноват. Проигрывал ведь из-за собственных технических ошибок.

— Однажды это привело к тому, что надо было подойти и поцеловать сотрудницу клуба?

— Тогда они меня просто уничтожили!

БЕЗДЕНЕЖНЫХ — НОУ МАНИ

— Если бы Гончаренко остался в «Уфе», вы все равно перешли бы в «Зенит»?

— Задумался бы гораздо крепче. А вообще — не готов ответить на этот вопрос.

— Самым веселым в вашей «Уфе» был Фримпонг?

— У нас в принципе много веселых ребят было. Саф (Сафрониди), Азамат Засеев, Фил (Александр Филин) — наше юное дарование, Зинченко. Да, считай, вся команда — нет смысла кого-то отдельно выделять. Атмосфера такая, что шутка про «Ноу Мани» и Игоря Безденежных была далеко не самой острой.

— Вас, кстати, «Ноу мани» не называли, когда был тяжелый финансовый период?

— Бывали случаи. Но на деле все поддерживали, помогали. К слову, Игорь Безденежных отнюдь не «ноу мани» — он меня лично не раз в этом смысле выручал. А что касается Фримпонга, то он, конечно, уникальный игрок и человек. Наверное, действительно, самым эпатажным был. Порой слезы текли от смеха. Рассказывать об этом довольно трудно — надо видеть как он это делает. Если бы Фримпонг с Артемом Дзюбой в одной команде как-нибудь оказался, это было бы нечто, наверное. Интересно было бы посмотреть! А вообще Фримпонг —хороший человек и очень качественный футболист.

— Почему же он не раскрылся до конца — начинал в «Арсенале» лондонском, а сейчас в «Арсенале» тульском?

— Травмы, обстоятельства — бывают такие случаи. Но вообще — он очень на многое способен. Не только на то, чтобы вместо фамилии нанести на футболку название торговой марки своей компании.

— Самый памятный случай, связанный с Фримпонгом?

— На новом стадионе в Уфе раздевалка устроена так, что помимо общей комнаты есть еще одна небольшая — на три-четыре места. Мы только переехали на «Нефтяник» и как-то вышло так, что все места в большой комнате раздевалки оказались заняты. Только в этой комнатке свободные остались. Фримпонг и Слай заходят туда, садятся, а потом начинают скандалить. Мол, мы здесь ютимся только потому, что темнокожие? Тогда мы их и вовсе там заперли. То, как они пытались вырваться, опять же вызвало бурю смеха, в том числе у них самих.

ГОНЧАРЕНКО НИГДЕ НЕ БУДЕТ СЛОЖНО

— В том что в команде была такая атмосфера — это в том числе заслуга Гончаренко?

— Общая. Но сплотил всех Гончаренко. Никаких обиженных, даже если ты не играешь, при нем не было. Все понимали — завтра может настать твой час, но все мы — в одной общей обойме. Всех объединяла одна задача.

— В ЦСКА Гончаренко будет сложнее?

— Я думаю, ему нигде не будет сложно. Он умеет сплотить вокруг себя любой коллектив. А вообще интересная ситуация для меня получается — мы теперь с Виктором Михалычем в командах, которые являются прямыми конкурентами. Но я все равно со своей стороны хочу пожелать ему удачи, где бы он ни работал.

— Тот факт, что вы теперь в «Зените», а он в ЦСКА, не помешал вам тепло пообщаться на сборе в Испании.

— Да, повидались во время одного из наших контрольных матчей, на который приезжал штаб ЦСКА. Кстати, когда только перешел в «Зенит», мы созвонились. Гончаренко пожелал успехов. Повторил это и здесь в Испании. Сказал, если нужен совет или просто захочешь пообщаться — звони.

— Вашу прежнюю команду принял Сергей Семак, который проследовал в обратном направлении Петербург — Уфа.

— Созванивался с ребятами. Говорят — бегаем. А вообще, пока у них все так же.

— С «Уфой» «Зенит» в этом сезоне уже не сыграет.

— Может это и к лучшему!

Сергей ЦИММЕРМАН

из Алгорфы.