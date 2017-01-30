Андрей Лунев: Если бы Фримпонг и Дзюба играли вместе
Большое интервью новичка «Зенита» Андрея Лунева.
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ПОМИМО «ЗЕНИТА» ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ «РУБИН» И «КРАСНОДАР»
— Когда вы впервые услышали о предложении от «Зенита»?
— Сначала узнал об интересе со стороны «Рубина». Потом были варианты — «Краснодар» или «Зенит». «Уфа» в свою очередь тоже предложила новый контракт. Но наш президент и о предложении петербургского клуба рассказал.
— Это произошло ближе к декабрю?
— Да. По ходу сезона до зимней паузы не хотел принимать никаких решений.
— Не боялись, что во вратарской бригаде «Зенита» конкуренция жестче, чем в «Уфе»?
—
— И
— Я трудностей не боюсь. Надеюсь, самые неприятные вещи в жизни уже пережил.
— Верхнюю часть таблицы теперь более внимательно изучаете?
— Уже смотрю только на две первые строчки. На самой верхней пока не мы, но в мае должно быть наоборот.
— Как соперничество «Зенита» и «Спартака» выглядело со стороны?
— Случайным его точно не назовешь. «Спартак» выдал результат, у «Зенита» он оказался чуть хуже. Но впереди 13 туров. Это 39 очков! Плюс очная встреча в Москве.
ДАЛИ ШАПКУ С НОМЕРАМИ И СКАЗАЛИ: «ТЯНИ»
— Поделитесь первыми впечатлениями от работы в «Зените»?
— Только положительные! Все отлично!
— В Дубае в своем первом матче за «Зенит» вы очень расстроились, пропустив два гола от «Чаньчуня».
— Неприятно было. Особенно в моменте со вторым голом — там можно было выручить. Первая игра и сразу «двушку» получил… Хотя это сборы, особого внимания на такие вещи обращать не стоит. Нужно делать свою работу и готовиться к официальным матчам.
— На сборах вы играете под 16 номером. Почему именно его выбрали?
— Этот номер — временный. Официально будет 99-й. Вообще хотел 71-й, но сейчас он у Егора Бабурина. Но мне не принципиально, какие цифры на спине. Поэтому в «Зените» свободные номера написали на бумажках, кинули их в шапку, замешали и сказали — тяни. Вытащил 99-й. 16-й, кстати, там тоже был. Если бы он достался — играл бы под ним.
— В «Зените» игроки не могут брать только 12-й номер.
— Знаю, он закреплен за болельщиками.
В «РУБИН» НЕ ПОПАЛ
— Карьеру вы начинали в московском «Торпедо». Почему именно в этом клубе?
— Я в нем воспитывался. Однажды, правда, лет в 16−17 поехал в «Рубин» на просмотр, но на сборах заболел зуб. Его удалили, но посмотреть на меня так и не успели. В итоге решил остаться в «Торпедо», хоть оно и вылетело в КФК.
— Многие будущие вратари в детских школах начинали играть в поле. А вы?
— А я сразу в воротах. Все время!
— Но ведь все мальчишки, как правило, хотят забивать голы.
— Всегда очень не любил бегать — мне больше нравиться прыгать. И стоять себе спокойненько. А если серьезно, школу мне заложил мой тренер Дмитрий Валентинович Гуленков. Он очень многое дал. Следующие тренеры тоже вносили свою лепту, но фундамент заложил именно он.
ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ — И ПОПЛЫЛ
— Свой первый профессиональный контракт тоже заключили с «Торпедо»?
— Мы начинали с КФК, вышли во вторую лигу. Пришел Сергей Александрович Павлов и провел серьезный отбор. Половина футболистов не подошла под его видение игры, но я остался. Взяли на сборы, подписали полноценный контракт. Потом я еще и первую игру в сезоне провел в основе. Это стало для меня большой неожиданностью.
— Павлов — строгий тренер?
— В первую очередь — квалифицированный. И очень хороший мужик. От работы с Павловым остались только позитивные воспоминания. Хочу сказать ему спасибо — он дал мне шанс в «Торпедо». А что не распорядился им — это моя вина. Потом, когда оказался без команды, он взял меня в «Сатурн». Не оставил без дела.
— Какой поступок Павлова помните до сих пор?
— Он всегда бился за ребят. Старался создать нам более комфортные условия. Во второй лиге тогда все ездили на автобусах, а мы — на поездах. Не мучились по десять часов в дороге. И, конечно, профессиональный подход Павлова заставлял смотреть на него с уважением.
— С вашим ростом на полках в поезде помещались?
— Все нормально было. Согнул ноги, да и все.
— Тогда за «Торпедо» во втором дивизионе вы провели всего 7 игр. Почему?
— Я начал сезон, а потом… Был молодой, неопытный. Не слушал, что мне говорили. Появились деньги. Для меня они оказались большими. На этом фоне и поплыл….
— На 40 тысяч рублей, которые вы получали в «Торпедо», особо не пошикуешь.
— Когда до этого не было никаких денег — и 40 тысяч существенная сумма.
— Ограничивать вас было некому?
— Ограничивали, но я
— Чего тогда точно не стали бы делать, будь возможность прокрутить время назад?
— Я бы многое в жизни поменял. Но, может быть, это и к лучшему, что судьба так повернулась. Сейчас точно знаю, что можно делать, а что — нет. Стараюсь не наступать на одни и те же грабли. Такого уже не будет.
ЗАБЫТАЯ КУРТКА В «МИНУС 30»
— Что посоветуете молодым игрокам, основываясь на своем опыте?
— Есть родители, более опытные люди, тренеры, которые всегда подскажут, как быть. Нужно просто прислушиваться к ним и не обращать внимания на посторонние вещи и соблазны.
— Вы тогда на что свои 40 тысяч тратили?
— Постоянно с друзьями ходили
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— Нет, просто у кого в компании были деньги — тот и платил. Жили сегодняшним днем и не задумывались о последствиях.
— А ведь тогда с вами в «Торпедо» играли опытные Беслан Аджинджал, Александр Панов…
— Еще Алан Кусов. У нас была очень серьезная банда. Много играющих легенд, футболистов сборной с большим опытом. Только со временем понимаешь, что они все правильно говорили.
— Панов и компания были «дядьками» в команде?
— Аджинджал и Кусов выделялись. И как футболисты и как люди. Но вообще — во всех командах, где я был, складывались сумасшедшие коллективы.
— Говорят в «Истре» с вами в первый же день произошла необычная история.
— Команда тренировались на снегу при «минус 30». А я приезжаю на просмотр, и понимаю, что куртку дома забыл. Думаю: «Что делать?». Глупо ведь ехать три часа, чтобы потом сказать: «Здравствуйте, давайте я завтра приду». Пришлось мерзнуть. Натянул на себя все, что было: термобелье, футболку, кофту. Еще у
— Как на вас народ смотрел?
— Думаю, как на дурака. Но мне без разницы было, как ребята реагируют. Боялся, что заболею и меня отправят восвояси. Слава Богу, обошлось — взяли на правах аренды.
РАЗОРВАЛ КОНТРАКТ С «ТОРПЕДО» — И УСПОКОИЛСЯ
— В октябре 2014-го вы окончательно ушли из «Торпедо», а в Раменском оказались только в январе. Что делали эти три месяца?
-Я больше не хотел уходить в аренду. А насовсем «Торпедо» меня не отпускало. Но и на сезон не заявило. Пришлось обратиться в профсоюз футболистов, который признал действия «Торпедо» неправомерными. После этого контракт был разорван. В этот период тренировался с Гуленковым в Лужниках, старался не потерять форму.
— Не испытывали страха, что в 24 года остались без клуба, ни разу не сыграв на высоком уровне?
— До этого провел хороший сезон в «Калуге», ко мне проявлял интерес ряд команд. Но в торпедовском контракте была прописана большая сумма отступных, которую не могли потянуть потенциальные покупатели. Так что, разорвав контракт с «Торпедо», я, скорее, испытал чувство удовлетворения.
— А зимой оказались в «Сатурне»…
— Да. «Сатурн» ставил самые высокие задачи, под которые меня и брали. Испытал настоящий подъем, хотел стать частью этого проекта. Но начались финансовые трудности, нам не платили зарплату. За все время пребывания в команде получил ее только дважды. И то одну из них — последнюю. Нам ее дали перед игрой, на которую мы собирались не выходить. Потом давали только обещания.
— Это был самый тяжелый период в вашей жизни?
— Пожалуй, да. Помимо проблем с зарплатой были еще и трудности в личной жизни. Все накладывалось одно на другое. Беда не приходит одна. Очень хочу поблагодарить маму, брата, друзей, которые меня не только тогда помогли и подержали, но и делают это всегда.
— В то время вы конкурировали за место в составе с Егором Генераловым, который потом появился в докладе Макларена как спортсмен, употребляющий допинг…
— Я не слежу за этим. С Егором тогда находились в хороших отношениях, за употреблением допинга я его не замечал.
— С «Сатурном» вы тоже разорвали контракт?
— Нет, я подписывал соглашение на полгода, по истечении которых покинул клуб.
— Не было тогда ощущения, что вас злой рок преследует?
— Мысли о невезении, конечно, появлялись. Но я старался гнать их и не унывать. Предпочитал лишний раз сходить в зал потренироваться. Физическая нагрузка — лучшее, что может быть в такие моменты.
ЗАДАЧА — ПРОПУСКАТЬ НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ЗА ИГРУ
— После всего этого «Уфа», видимо, стала для вас
— Да. Правда, вариант с «Уфой» возник еще за год до того, как я там оказался — летом 2014-го. Но у команды на контракте было три вратаря, Веремко, Леонов и Юрченко, поэтому клуб не хотел тратить деньги на мой трансфер. А в 2015-м, когда стал свободным агентом, представители «Уфы» посмотрели игры с моим участием, после чего и вызвали на просмотр.
— И после этого подписали с вами контракт?
— Тогда в «Уфе» мне сказали, что игровой практики никто не обещает и порекомендовали на всякий случай поискать другой клуб. Поехал тренироваться с «Томью». И когда уже было занес ручку, чтобы подписать с ней контракт, позвонили из «Уфы» и сказали, что вратарский вопрос решен в мою пользу. Недолго думая, собрал чемоданы и вернулся в Уфу.
— В «Уфу» вас позвал Игорь Колыванов?
— Скорее, тренер вратарей Перескоков, который знал меня по «Калуге». Он и вызывал меня на просмотр.
— Тем не менее, первый сезон в «Уфе» вы провели в молодежном составе.
— В команде уже были Юрченко и Нарубин. Я — третий. Чтобы получать практику играл за дубль. Считаю, делал это достойно. Во всяком случае, сам относился к матчам за «молодежку» с полной серьезностью. Понимал — это необходимо для дальнейшего роста.
— В том сезоне молодежный состав «Уфы» прочно сидел на последнем месте. Это не угнетало?
— За сезон всего пару раз,
— К основному составу при Колыванове вас вообще не подпускали?
— Наоборот — тренировался как раз с основой. А в дубль только на игры ездил.
ОДНАЖДЫ ПРИШЛОСЬ ПОБЫВАТЬ В ШКУРЕ «ЗАЙЦА»
— И все же получается, Колыванов в вас как во вратаря основы не верил?
— Верил, не верил — без понятия. При Колыванове играл Юрченко. Насколько здорово он это делал — все видели. И это при том, что команда боролась за выживание.
— От Перевертайло?
— От Гончаренко. При нем на сборах играли с Нарубиным, тем более ситуация с Юрченко была непонятной, а Жоры Шелия еще не было в команде. Наруба тогда здорово выглядел! Я вроде тоже особо не чудачил.
— Читал, что тот год в «молодежке» тоже был для вас не самым простым в житейском плане — ведь по вашему собственному признанию
— Период в «Сатурне» в этом плане потяжелее был. В Уфе только его последствия пережить надо было. Хотя скрывать не буду, тоже нелегко приходилось.
— Как это пережила ваша девушка?
— В «Сатурне» и в этом смысле хуже было. За полгода мы
— Почему?
— Она жила дома в Уфе. А у меня иногда денег на то, чтобы доехать до базы не было. Однажды «зайцем» на автобусе отправился — высадили. Хорошо, что до метро, откуда нас клубная машина забирала всего одна остановка оставалась. Дошел пешочком. Но все равно неприятно было. А вообще получалось, что к 9 утра приезжал на базу, в 10 вечера дома.
— Если не секрет как вы со своей девушкой познакомились, особенно если учесть, что она из Уфы, но встретились вы еще до вашего переезда в столицу Башкортостана?
— Это произошло в отпуске. В 2010 году. Диана отдыхала с семьей, я в том же месте с другом. Поначалу это мимолетное знакомство было. «Привет-Привет, Пока-Пока». Потом начали общаться в интернете. Спустя полгода приехал к ней в Уфу. Просто погуляли пару дней по городу. А потом еще через месяц у нас в той же Уфе сборы с «Торпедо». После этого начали встречаться серьезно.
— Когда вы подписали контракт с ФК «Уфа» Диана больше всех была этому рада?
— Конечно! Но при этом была готова и в Томск ехать. Даже вещи уже собирала. Однако все сложилось, как вы уже знаете, удачнее.
— Трудности лишь закалили ваши отношения?
— Можно и так сказать — летом мы поженились. Но у меня и до этого ни на секунду сомнений в Диане не было. Просто неудобно себя чувствовал
— Сейчас все долги отдали?
— Почти.
— С учетом того, что Диана из Уфы, сразу почувствовали себя в этом городе как дома?
— Конечно! Нам родители Дианы много помогали, за что им большое спасибо. А мы всегда были вместе. При этом Диана видела, чем и как я занимаюсь. Как и что дается. Да, бывало, что мы сидим вдвоем, а на столе только две чашки чая. Но нам при этом очень хорошо!
ВЕРИЛИ, ЧТО ГОНЧАРЕНКО ОСТАНЕТСЯ
— Вернемся к футболу. Если я вас правильно понял, когда в «Уфе» Колыванова сменил Перевретайло, шанса дебютировать в основе у вас все равно не появилось?
— Если бы по окончании того сезона Перевертайло продолжил работу с командой, я бы искал другие варианты трудоустройства. И точно не остался бы, даже несмотря на то, что должен был переподписать контракт с «Уфой».
— Почему?
— Пусть это останется за кадром.
— Что изменилось с приходом Гончаренко?
— Все! Несмотря на то, что при нем изначально оставался вторым или даже третьим вратарем и уж точно не основным, начал получать настоящее удовольствие от всего, что связано с футболом! В последний раз до этого так было в «Калуге». Тренировочный процесс, то, как Виктор Михайлович ко всему подходит — благодаря этому на любую тренировку выбегал с горящими глазами и чувствовал себя счастливым. А когда еще играть начал — вообще нереальные
— В команде знали, что у Гончаренко есть опция, согласно которой он в случае ухода Слуцкого в любой момент уехать в ЦСКА?
— Буду говорить за себя — я этого вообще не знал и не чувствовал. Только ближе к зиме стали узнавать из новостей про Гончаренко и ЦСКА. Но мы все равно продолжали работать как работали. Двигаться к своей цели. Без
НАРУБИН И ЮРЧЕНКО СПЕЦИАЛЬНО МЕНЯ «ГАСИЛИ»
— Вратарская бригада «Уфы» в начале этого сезона состояла из вас, Шелия и Бородько. Как получилось, что 11 сентября 2016 года именно вы дебютировали в
— С одной стороны — это стечение обстоятельств. С другой — к этому уже шло. Работал на тренировках, чтобы заслужить свой шанс. А тут Жора (Шелия. — Прим. «СЭ») получил на тренировке травму. Выбор был между мной и Мишаней Бородько. Так получилось — доверили мне.
— Волнительный момент?
— Конечно. Думаю, на моем месте каждый хоть немного, но волновался бы. Но я к этому был внутренне готов и
— В «Уфе» судя по всему, вратари дружно жили?
— Когда только пришел в команду, мы с Нарубой и Давой (Давид Юрченко. — Прим. «СЭ») постоянно придумывали
— Двое против одного — это не честно.
— На самом деле — сам виноват. Проигрывал ведь
— Однажды это привело к тому, что надо было подойти и поцеловать сотрудницу клуба?
— Тогда они меня просто уничтожили!
БЕЗДЕНЕЖНЫХ — НОУ МАНИ
— Если бы Гончаренко остался в «Уфе», вы все равно перешли бы в «Зенит»?
— Задумался бы гораздо крепче. А вообще — не готов ответить на этот вопрос.
— Самым веселым в вашей «Уфе» был Фримпонг?
— У нас в принципе много веселых ребят было. Саф (Сафрониди), Азамат Засеев, Фил (Александр Филин) — наше юное дарование, Зинченко. Да, считай, вся команда — нет смысла
— Вас, кстати, «Ноу мани» не называли, когда был тяжелый финансовый период?
— Бывали случаи. Но на деле все поддерживали, помогали. К слову, Игорь Безденежных отнюдь не «ноу мани» — он меня лично не раз в этом смысле выручал. А что касается Фримпонга, то он, конечно, уникальный игрок и человек. Наверное, действительно, самым эпатажным был. Порой слезы текли от смеха. Рассказывать об этом довольно трудно — надо видеть как он это делает. Если бы Фримпонг с Артемом Дзюбой в одной команде
— Почему же он не раскрылся до конца — начинал в «Арсенале» лондонском, а сейчас в «Арсенале» тульском?
— Травмы, обстоятельства — бывают такие случаи. Но вообще — он очень на многое способен. Не только на то, чтобы вместо фамилии нанести на футболку название торговой марки своей компании.
— Самый памятный случай, связанный с Фримпонгом?
— На новом стадионе в Уфе раздевалка устроена так, что помимо общей комнаты есть еще одна небольшая — на
ГОНЧАРЕНКО НИГДЕ НЕ БУДЕТ СЛОЖНО
— В том что в команде была такая атмосфера — это в том числе заслуга Гончаренко?
— Общая. Но сплотил всех Гончаренко. Никаких обиженных, даже если ты не играешь, при нем не было. Все понимали — завтра может настать твой час, но все мы — в одной общей обойме. Всех объединяла одна задача.
— В ЦСКА Гончаренко будет сложнее?
— Я думаю, ему нигде не будет сложно. Он умеет сплотить вокруг себя любой коллектив. А вообще интересная ситуация для меня получается — мы теперь с Виктором Михалычем в командах, которые являются прямыми конкурентами. Но я все равно со своей стороны хочу пожелать ему удачи, где бы он ни работал.
— Тот факт, что вы теперь в «Зените», а он в ЦСКА, не помешал вам тепло пообщаться на сборе в Испании.
— Да, повидались во время одного из наших контрольных матчей, на который приезжал штаб ЦСКА. Кстати, когда только перешел в «Зенит», мы созвонились. Гончаренко пожелал успехов. Повторил это и здесь в Испании. Сказал, если нужен совет или просто захочешь пообщаться — звони.
— Вашу прежнюю команду принял Сергей Семак, который проследовал в обратном направлении Петербург — Уфа.
— Созванивался с ребятами. Говорят — бегаем. А вообще, пока у них все так же.
— С «Уфой» «Зенит» в этом сезоне уже не сыграет.
— Может это и к лучшему!
Сергей ЦИММЕРМАН
из Алгорфы.
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