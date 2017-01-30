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30 января 2017, 20:12 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Анжи» прервал переговоры по аренде футболиста «Динамо» Дьякова

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Анжи» прервал переговоры по аренде защитника московского «Динамо» Виталия Дьякова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинцев.

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Дьяков проходил просмотр в «Анжи» на зимнем сборе команды в Турции. Махачкалинский клуб вел переговоры с московским «Динамо» об аренде защитника.

«По Дьякову переговоры прерваны. Было затягивание процесса подписания, а в условиях конкуренции со стороны других претендентов решено было пойти на такой шаг», — сказали в пресс-службе.

В текущем сезоне 27-летний Дьяков, права на которого принадлежат «Динамо», выступал на правах аренды за «Томь». В составе томичей Дьяков провел 14 матчей чемпионата России, но из-за финансовых проблем в клубе расторг контракт с «Томью» после первой части сезона.

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