«Анжи» прервал переговоры по аренде футболиста «Динамо» Дьякова
МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб «Анжи» прервал переговоры по аренде защитника московского «Динамо» Виталия Дьякова. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе махачкалинцев.
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Видимо, что-то случилось...
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Дьяков проходил просмотр в «Анжи» на зимнем сборе команды в Турции. Махачкалинский клуб вел переговоры с московским «Динамо» об аренде защитника.
«По Дьякову переговоры прерваны. Было затягивание процесса подписания, а в условиях конкуренции со стороны других претендентов решено было пойти на такой шаг», — сказали в
В текущем сезоне 27-летний Дьяков, права на которого принадлежат «Динамо», выступал на правах аренды за «Томь». В составе томичей Дьяков провел 14 матчей чемпионата России, но
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