«Анжи» прервал переговоры по аренде футболиста «Динамо» Дьякова

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Дьяков проходил просмотр в «Анжи» на зимнем сборе команды в Турции. Махачкалинский клуб вел переговоры с московским «Динамо» об аренде защитника.

«По Дьякову переговоры прерваны. Было затягивание процесса подписания, а в условиях конкуренции со стороны других претендентов решено было пойти на такой шаг», — сказали в пресс-службе.