Алексей Сафонов: Покупка армейцами Оланаре — не от хорошей жизни
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился своим мнением о покупке ЦСКА нигерийского форварда Аарона Оланаре.
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— Какую выгоду получила китайская сторона от трансфера Оланаре в ЦСКА?
— Я не знаю всех тонкостей, но похоже, что самих китайцев не устраивало бесцельное нахождение нигерийца в клубе. Финансовая выгода — в том, что они автоматически перестают платить игроку зарплату и тем самым экономят деньги.
Не думаю, что «Гуаньчжоу» выжидали и рассчитывали только на ЦСКА, к ним поступали еще предложения. В
Вполне вероятно, что они не могли приобрести
— Но все же в этой сделке больше выиграли «армейцы», взяв игрока, не заплатив при этом ни копейки?
— Отчасти это так, но если игрок не проявит себя и не будет забивать, то не имеет смысла платить ему зарплату. Кроме того его сложнее потом будет продать.
— Есть еще одна деталь: у Оланаре была травма крестообразных связок. Не кажется ли Вам, что ЦСКА сильно рискует, взяв такого игрока?
— Я думаю, что они провели полное медицинское обследование Оланаре. Футбол — игра жесткая, и травмы — неотъемлемая часть. Лично я знаю многих игроков, у которых были подобные травмы «крестов»; ну да, были операции, но играют и вполне себе неплохо. У того же Акинфеева была травма разрыва крестообразных связок, при том, что он вратарь, но он в форме, и в очень неплохой форме.
— Трансферная политика ЦСКА такого плана, как сделка по Олонаре — это на ближайшие несколько лет?
— Ни для кого не секрет, что у клуба есть на сегодняшний день финансовые проблемы. У каждого своя политика,
— Такая трансферная политика ЦСКА на рынке — это образец для других? Минимум затрат, максимум выгоды — согласны?
— Если говорить об уровне нашего чемпионата — соглашусь с этим, можно брать пример, ну, а если пробовать попытать счастье в еврокубках, то, наверное, нет. На турнирах Лиги Чемпионов и Лиги Европы, надо иметь два состава, то есть довольно длинную скамейку запасных.
Такая политика ЦСКА, которая сейчас, она скорее вынужденная, не будь у «армейцев» финансовых проблем, они бы действовали на трансферном рынке более активно. Покупка Оланаре — не от хорошей жизни.
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