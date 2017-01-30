Фарфан воодушевлен первой тренировкой в «Локомотиве»

«В воскресенье был матч с «Осиеком», за которым я внимательно наблюдал с трибуны. Увидел, по какой схеме играет команда, как взаимодействуют игроки. Потом было знакомство с командой, представление. И начало интенсивной работы.

После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным, — цитирует форварда официальный сайт «железнодорожников».