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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28603495/
30 января 2017, 19:35 | Футбол: Премьер-лига | «Газета.Ру»

Фарфан воодушевлен первой тренировкой в «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан остался воодушевленным от первой тренировки команды.

«В воскресенье был матч с «Осиеком», за которым я внимательно наблюдал с трибуны. Увидел, по какой схеме играет команда, как взаимодействуют игроки. Потом было знакомство с командой, представление. И начало интенсивной работы.

После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным, — цитирует форварда официальный сайт «железнодорожников».

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