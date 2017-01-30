Фарфан воодушевлен первой тренировкой в «Локомотиве»
Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан остался воодушевленным от первой тренировки команды.
«В воскресенье был матч с «Осиеком», за которым я внимательно наблюдал с трибуны. Увидел, по какой схеме играет команда, как взаимодействуют игроки. Потом было знакомство с командой, представление. И начало интенсивной работы.
После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным, — цитирует форварда официальный сайт «железнодорожников».
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