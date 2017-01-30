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30 января 2017, 19:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В Испании утверждают, что «Леганес» включился в гонку за форварда ЦСКА Траоре

Испанский клуб «Леганес» заинтересовался в услугах форварда московского ЦСКА Ласина Траоре, сообщает Periodista de Leganes.

По информации источника, «Леганес» собирается арендовать 26-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в услугах Траоре также заинтересованы «Бешикташ» и хихонский «Спортинг».

Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась. В 14 матчах нынешнего сезона РФПЛ за ЦСКА Ласина забил пять голов.

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