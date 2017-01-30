В Испании утверждают, что «Леганес» включился в гонку за форварда ЦСКА Траоре

По информации источника, «Леганес» собирается арендовать 26-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в услугах Траоре также заинтересованы «Бешикташ» и хихонский «Спортинг».



Траоре выступает за ЦСКА на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Монако». В декабре арендовать игрока выразила желание «Малага», но в итоге сделка не состоялась. В 14 матчах нынешнего сезона РФПЛ за ЦСКА Ласина забил пять голов.