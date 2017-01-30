Переход футболиста «Челси» Ивановича в «Зенит» будет завершен в течение 24 часов

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Детали возможной сделки не разглашаются. Отмечается, что 32-летний защитник уже согласовал контракт с «Зенитом».

Иванович выступает за «Челси» с 2008 года, за это время он дважды выиграл чемпионат Англии, стал трехкратным обладателем Кубка страны и единожды — Суперкубка Англии. Также он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В нынешнем сезоне Иванович провел 13 матчей за «Челси» в чемпионате Англии. Серб ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский «Локомотив» с 2006 по 2008 год.