Бабаев: Вылечить колено Оланаре было для ЦСКА делом принципа

Лишь 29 января наконец было объявлено, что в ЦСКА вернулся Аарон Оланаре — есть первый переход «армейцев» в 2017 году. Очевидно, что больше всего в усилении нуждалась именно позиция нападающего. Взятый в аренду летом из «Монако» Ласина Траоре в ЦСКА так и не прижился. Только вот его уход, который ещё осенью анонсировал агент футболиста Дмитрий Селюк, пока никак не состоится. Правда, накануне появилась информация, что ивуарийский форвард всё же близок к переходу в «Бешикташ». С этой темы мы и начали разговор с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым.



— Работа ведётся, но давать окончательных комментариев по Траоре не хотелось бы. Ещё не время, — заявил Бабаев.



— Проблемы с уходом Траоре из ЦСКА связаны с отсутствием интереса к нему?

— Не столько с этим, сколько с поисками ЦСКА нового форварда. Прежде чем расстаться с Траоре, мы должны были найти ему замену. Сейчас в ЦСКА появился Оланаре. Траоре — не тот футболист, который согласится сидеть на скамейке, а предпосылки к этому теперь есть.



— Вели Оланаре с момента, как он получил травму?

— Слово «вели» не совсем правильное. Мы ощущали моральную ответственность за травму Оланаре, ведь она произошла, когда игрок находился в аренде в ЦСКА. На протяжении всего процесса восстановления и во время операции мы оказывали Аарону всестороннюю поддержку и постоянно были на связи с ним. Вылечить игрока было для нас делом принципа, хотя и его возвращение мы рассматривали. Рады, что удалось и то, и другое.

— Вариант с Оланаре стал приоритетным после того, как сорвался переход в ЦСКА кенийца Майкла Олунги?

— Абсолютно нет. Более того, именно Оланаре с определённого момента рассматривался нами как приоритетный вариант. Аарон хорошо знаком нам и уже адаптирован к ЦСКА. Это молодой футболист, с серьёзным потенциалом, который уже многое успел продемонстрировать. Было только два вопроса. Первый — это здоровье игрока, состояние его коленного сустава. Всестороннее обследование в Германии показало, что футболист, слава богу, полностью восстановился. И второй момент — диалог с китайским клубом, у которого с Оланаре оставался ещё год по контракту. Удалось всё решить компромиссно для всех сторон — Аарон перешёл к нам на выгодных условиях, как свободный агент.



— ЦСКА усилил проблемную позицию в атаке. Остались ли ещё задачи у селекционного отдела на эту зиму?

— Работа по возможному усилению состава ведётся. Основная задача, надеюсь, выполнена, но сейчас многое будет зависеть от состояния Оланаре. Однако есть предпосылки, что вскоре он присоединится к тренировкам в общей группе. Трансферное окно открыто ещё месяц, потому не могу сказать, что переход Оланаре последний на данный момент. Всё будет зависеть от конкретных обстоятельств, потому подтвердить, что трансферы ещё обязательно будут, тоже не могу.



— Бруно Сезар, Матеус Индио и Мойзес, о переговорах с которым сообщалось в СМИ, ещё могут перейти в ЦСКА?

— Информация о переговорах с этими игроками не соответствует действительности.



— Есть информация, что право выкупа Кирилла Панченко на выгодных условиях действует для «Динамо» только этой зимой. Это правда?

— Не совсем так. Не хотелось бы раскрывать все нюансы, поскольку у нас с «Динамо» действует соглашение о конфиденциальности условий аренды Кирилла.

— В ЦСКА по-прежнему заинтересованы вернуть Панченко?

— Мы никогда не скрывали заинтересованности в его возвращении. Насколько мне известно, сам Кирилл тоже не против вновь оказаться в ЦСКА. Но есть «Динамо», мы уважаем их позицию в этом вопросе. Единственное решение — прийти к общему компромиссу. Диалог всё ещё открыт, а досрочное погашение арендного соглашения возможно только в результате обоюдного согласия сторон.



— Виктор Панченко, отец и агент Кирилла, теперь в «Локо». Приближает ли это трансфер младшего Панченко к «железнодорожникам»?

— Кирилл может продолжить карьеру не только в «Локомотиве», а вообще где угодно. Что касается Виктора Панченко, то с ним у нас прекрасные отношения. Не думаю, что здесь возможна некая двойная игра. По крайней мере, мне об этом ничего не известно.



— В ЦСКА поступали предложения об аренде молодых игроков, близких к основной обойме?

— Предложения были, но мы не намерены никого из ребят отдавать в аренду. Тем более что многие уже успели неплохо себя проявить в ЦСКА: это и Гордюшенко, и Чалов, не говоря уже о Головине. Сейчас ЦСКА не заинтересован отдавать кого-то из них даже на время.



— На днях появился слух об интересе «Челси» к Марио Фернандесу.

— Это только слух. Никаких официальных предложений от «Челси» мы не получали. Хотя не удивлюсь, если Марио давно на примете у некоторых европейских грандов. Фернандес — футболист высочайшего класса.

— Насколько долго вы хотели бы видеть Фернандеса в составе ЦСКА?

— ЦСКА не ставит задачи осуществить трансфер Марио в ближайшее время, несмотря на выгоду, которую может принести сделка. Конечно, возможно всё, но сейчас это не приоритетная задача.



— ЦСКА ведь может вернуть Караваева, если уйдёт Фернандес…

— Очевидно, что сейчас Славе сложно конкурировать с Марио. Да, у нас есть первоочередное право выкупа Караваева, но у него на сегодня в «Спарте» всё неплохо складывается. Мы не намерены выступать, что называется, собакой на сене.