Мацуев: Луис Адриано и Самедов будут полезны «Спартаку» весной

«Спартак», опережающий петербургский «Зенит» на пять очков после 17 сыгранных туров чемпионата России, зимой усилил состав нападающим Луисом Адриано, полузащитником Самедовым, защитником Георгием Джикией и вратарем Александром Селиховым.

«Те покупки, что были сделаны, прошли под личным руководством Массимо Карреры, который понимает, какие футболисты ему нужны, — сказал Мацуев по телефону. — Есть много вопросов по поводу Луиса Адриано, но, раз Каррера настоял на его приглашении, значит, видит его в составе, в своем ансамбле. Ну и Самедова гостем не назовешь. Я прекрасно помню его дебют. Тогда я познакомился с Невио Скалой, который называл Александра одним из самых талантливых футболистов, которых он встречал за свою тренерскую карьеру. Уверен, он поможет и станет одним из ключевых игроков команды».

Мацуев добавил, что команда и клуб, на его взгляд, движутся в правильном направлении: «В этом году мне меньше всего хочется высказываться о шансах — не хочется сглазить. Эйфория, царящая среди болельщиков, понятна — впервые за многие годы мы лидируем после первой части чемпионата. Как болельщик “Спартака” с 32-летним стажем я повидал разные команды. И в этом году не хочу делать прогнозов. “Спартак” сейчас, на мой взгляд, идет в правильном направлении».

Артист также заявил, что надеется на чистоту футбола во второй части сезона и призвал болельщиков повременить с восторгами, оставив их на концовку чемпионата.

«Очень хочется, чтобы футбол был “чистым”, чтобы все решалось на футбольном поле. Я благодарен “Спартаку” за первую часть сезона, которая вдохновляла меня в поездках по всему миру — смотрел матчи и в отелях, и в аэропортах, выкраивал 20 минут, чтобы поглядеть и не опоздать на самолет, срывал голос, болея. Спасибо за этот отрезок, который возвращает болельщикам наш “Спартак”! Еще раз скажу, что не хочется сглазить и постоянно говорить, но не говорить невозможно, потому что если любишь команду, то нельзя молчать. Пока сдерживаю эмоции. Надеюсь, восторги оставим на конец сезона», — резюмировал Мацуев.