Могилевец может перейти в «Ростов»
Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец может продолжить карьеру в «Ростове», утверждает Федеральное агентство новостей.
По данным источника, в настоящий момент речь идет об аренде, однако ростовчане не исключает и вариант с выкупом прав. Отмечается также, что будущее 24-летнего футболиста зависит от судьбы Кристиана Нобоа.
Напомним, эквадорец может продолжить карьеру в «Зените», а также имеет предложения из Германии и Мексики.
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