Могилевец может перейти в «Ростов»

По данным источника, в настоящий момент речь идет об аренде, однако ростовчане не исключает и вариант с выкупом прав. Отмечается также, что будущее 24-летнего футболиста зависит от судьбы Кристиана Нобоа.

Напомним, эквадорец может продолжить карьеру в «Зените», а также имеет предложения из Германии и Мексики.