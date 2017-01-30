Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28600773/
30 января 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

Могилевец может перейти в «Ростов»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец может продолжить карьеру в «Ростове», утверждает Федеральное агентство новостей.

По данным источника, в настоящий момент речь идет об аренде, однако ростовчане не исключает и вариант с выкупом прав. Отмечается также, что будущее 24-летнего футболиста зависит от судьбы Кристиана Нобоа.

Напомним, эквадорец может продолжить карьеру в «Зените», а также имеет предложения из Германии и Мексики.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Гендиректор «Арсенала»: Сами ждём аренды Фримпонга, но толку никакого

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал, что Браун Форбс не отправится с тульской командой на сбор, а Эммануэль Фримпонг в настоящее время по-прежнему занимается с дублирующей командой.
Еще 7 новостей  Все новости
30 Января

Таблица трансферов ФНЛ на 30 января

Молодая "Евпатория" – футбольная столица Крыма

С думами об отпуске