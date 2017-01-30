А. Бутенко: Видеофиксация гола будет стоить РФПЛ минимум $ 15 млн
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко прокомментировал недавно не засчитанный судьями чистый гол «Барселоны» в ворота «Бетиса».
Также Бутенко высказался о возможном использовании видеоповторов.
«Я видел эпизод с незасчитанным голом “Барселоны”. Могу сказать следующее. На чемпионате мира в Бразилии устанавливали систему видеофиксации взятия ворот. Это очень дорогостоящее удовольствие. Чтобы внедрить эту систему, придётся потратить минимум $ 15 млн. Любой лиге мира придётся отдать такие большие деньги. Это самый минимум с учётом работы людей.
Получается, что РФПЛ минимум должна будет заплатить $ 15 млн долларов за систему видеофиксации гола. В прошлом году в чемпионате России было примерно три случая ошибки судей при взятии ворот. Получается, что на один такой гол нужно потратить $ 5 млн.
Я не говорю, что футболу не нужна такая система, просто она очень дорогая. Если у
Будем надеяться, что во время чемпионата мира на наши стадионы установит эти системы ФИФА. Ну, а затем поможет нам их оставить у нас на стадионах. Позволит просто доплатить и оставить. Понятно, что не везде она будет, но это станет первым шагом на пути установки видеоповторов на всех стадионах», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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