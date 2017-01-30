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30 января 2017, 15:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарханов: На сборах вообще ни к кому претензий нет, никто не выкаблучивается

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подвёл итоги заключительных контрольных матчей команды на первом кипрском сборе, а также рассказал о предстоящем сборе, который екатеринбургский клуб проведёт в Лимассоле.

«В матчах против “Астры” и “Погони” видел положительную динамику в игре команды. Оба состава — и тот, который играл утром, и тот, который выходил на поле вечером, — смотрелись хорошо. Появляется качество. Работы ещё много, но уже есть намётки того, как команда будет играть.

Несмотря на это, команде в последних двух матчах не удалось забить мячи, хотя моментов достаточно было, особенно во втором матче! В поединке с ФК “Погонь” только Роман Павлюченко имел три момента, чтобы забить. Да и в первом должны были забивать.
Надо понимать, что не все ещё полностью готовы, потому что некоторые игроки в силу разных причин пропустили начало подготовки. К примеру, Бикфалви только недавно пришёл в команду, Балажиц присоединился к нам уже на Кипре… Поэтому есть моменты, над которыми надо работать — и в функциональном плане, и чтобы футболисты понимали игровые требования. В плане самоотдачи, желания, отношения к работе проблем не было. Все хорошо работают, поэтому у меня вообще ни к кому претензий нет. Как говорится, никто не выкаблучивается! (Смеётся.) Все делают то, что мы требуем», — цитирует Тарханова пресс-служба «Урала».

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