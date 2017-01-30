Гендиректор «Арсенала»: Сами ждём аренды Фримпонга, но толку никакого

«Ситуация с Евгением Луценко пока никак не развивается, новостей нет, и комментировать нам нечего. Что касается Брауна Форбса, главный тренер принял решение не брать его на тренировочный сбор. Клуб не будет возражать, если игрок займётся поисками новой команды.



Аренда Дмитрия Торбинского? Мы не комментируем неслучившиеся трансферы. Согласованности с арендой Эммануэля Фримпонга в Швецию нет. На данный момент он тренируется со второй командой. Когда ждать его аренды? Мы сами ждём, но толку никакого», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.