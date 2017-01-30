Алексей Зуев: «Спартак» спас мне жизнь
В воскресенье в редакции «СЭ» побывал необычный гость. Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев, который сегодня защищает цвета
красно-белых в пляжном футболе, пришел с гитарой и богатым репертуаром песен собственного сочинения.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В этих песнях — его жизнь и многострадальная карьера.
Идея творческой встречи родилась сама собой. Разных интервью, в том числе и больших, Зуев дал немало, правда было это достаточно давно. Отыграл он и много концертов — но в основном для своих. Мы решили соединить два формата — послушать песни Алексея, познакомить с ними широкую аудиторию, и поговорить о том, что услышали.
ВОЙЦЕХ И ДРУЖБА.
— Песня «Москва — Варшава» — то, с чего началось мое творчество, — начинает Алексей. — Сразу предупреждаю, оно у меня в основном грустное. Веселиться сегодня не придется. Жанр? Это даже не шансон, а
— Поехали.
— Все поняли, что песня о Войцехе Ковалевски. Как вам удалось сохранить с ним дружбу спустя годы?
— Потому что дружба наша построена не на
— Войцех всегда выглядел внушительно. Не боялись с ним конфликтовать?
— Да я по жизни тоже не из пугливых. Как все случилось — было обычное вратарское упражнение, и я случайно в Войцеха влетел. А он подумал, что специально, и влетел в ответ. Потом посидели, все друг другу объяснили. Мол, никто никого травмировать не собирается. После этого никаких моментов уже не было.
— За счет чего Ковалевски довольно быстро стал кумиром для болельщиков, что с легионерами случается нечасто?
— Потому что это человек с очень широкой душой, человек слова. Делал свое дело искренне, на поле всегда выкладывался, а болельщика не обманешь, если он видит, что игрок на поле умирает. Отсюда и взаимная любовь.
— Вы, говорят, Войцеху на последнее дерби помогли попасть в Москве, когда «Спартак» победил.
— Да ничего особенного. Нашел телефон человека, который ему потом помог. А сам я не смог с Войцехом тогда увидеться, хотя и очень хотел. Но меня не было в России.
— Поем дальше?
— Был этап в моей жизни, когда на душе, скажем мягко, было очень тяжело. Не дай бог никому такое испытать. Песня называется «Я ухожу».
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» И ЧЕРТИ.
— Когда первый раз взяли в руки гитару?
— В пионерском лагере «Ленинские искры». У нас в Капотне была дружная команда «Нефтяник». Сейчас ее, к сожалению, нет. А тогда в тихий час Леша Зуев лежал бренчал, а все остальные говорили: «Хорош, дай отдохнуть».
— Что играли? «Изгиб гитары желтой…»?
— Нет, я учился вот на этой песне. (Наигрывает первые аккорды композиции «Все идет по плану» группы «Гражданская оборона»).. Думаю, всем понятно! «Гражданская оборона», границы ключ. Кеды, джинсы, Егор Летов.
— А еще что в этом стиле?
— Да немного. «Нирвану» играли ребята еще. А я потом с возрастом стал другое слушать. Кто бы что ни говорил, уважаю творчество Стаса Михайлова. Михаил Круг нравится, Евгений Григорьев (Жека), Александр Дюмин, Ильдар Южный. Владимир Высоцкий, конечно.
— Писать когда начали?
— В 2006-м. Это стало и способом эмоциональной разрядки, и собрать мысли в кучу помогало. Никогда не ставил задачи сесть и написать песню на определенную тему. Все само приходит. Ночью спишь, проснулся — два четверостишия написал, берешь телефон, начинаешь писать. И дальше пошло, пошло… Не знаю, может странно прозвучит, но я в этом состоянии себя ощущаю проводником. От меня требуется только записывать.
— Музыка помогает с чертями справляться, о которых поете?
— С чертями, наверное, не музыка помогает справляться. С чертями — надо в церковь ходить почаще и выгонять их. Музыка
ПОРУГАЛСЯ С
— Во сколько лет впервые влюбились?
— Как и все — в детском саду! Серьезная любовь была. Крутила там одна всем парням мозги… У меня сейчас и дочка такая же. Говорит: «Пап, в меня семь человек влюблены». Отвечаю: так нельзя, нужно
— У вас много любовной лирики.
— Да. Есть такое. Причем, многие песни писал после того, как ругался с
— Это в пляжном «Спартаке»?
— Да, работаем в режиме «5−2». В следующем сезоне должны решать серьезные задачи.
— Какие эта задачи?
— Перед любым «Спартаком» — перед пляжным, волейбольным, баскетбольным футбольным — стоит одна задача: стать чемпионом. Это «Спартак», планка должна быть высокой. Рад, что команда на плаву, появилась стабильность. Очень рад, что у руля серьезный человек, который внушает доверие. Огромное ему спасибо, это наш болельщик «Спартака».
— Едем в тридевятое царство?
— Да, это название следующей песни. Она родилась после того, как мне одна девушка написала в соцсетях и попросила для нее сочинить
— Вам футбол никогда не мешал в личной жизни?
— Мне — нет, никогда. Не знаю, может, жене мешал. А мне — только помогал.
— Сейчас футболисты довольно рано создают семьи и становятся папами — в 21−22 года. Как думаете, почему?
— Наверное, это желание девушек вцепиться в футболиста, создать поскорее семью и не отпускать его никуда. Но это мое личное мнение! Оно может не совпадать с
ДВА РАЗА ПОДХОДИЛ К БАЛКОНУ — БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.
— Следующая песня?
— Она как раз про то время, когда мне пришлось прибегнуть к помощи медицинских работников. Называется «Псих».
— Судя по тексту песни, вы довольно легко сейчас воспринимаете случившееся
— Я не стыжусь того, через что прошел. К сожалению, понимаешь это только, если сам вляпался, либо когда с родными или близкими стряслось подобное. Просто хочется дать людям понять, что такой этап может случиться в жизни. И из него есть выход. Понимаю чувства людей в ситуациях, когда не хватает сил справиться с трудностями и хочется наложить на себя руки. Был и у меня такой период, когда я два раза подходил к балкону… Было очень тяжело. С помощью своих песен хочу дать понять людям, что выход есть всегда. И мне очень приятно, когда порой ко мне после концертов подходят люди намного старше меня и говорят: «Спасибо, Алексей, ваши песни помогли не залезть в петлю, спасли». Хотя, казалось бы, творчество все грустное. Может, клин клином действительно вышибают.
И касаемо той моей ситуации, — мне все равно, что обо мне будут говорить другие люди. Главное, чтобы
— В «Спартаке» вы пересекались с уже легендарным китайским доктором Лю. Никогда не возникало сомнений в его нетрадиционных методах?
— Сомнения могут возникать только в случае, если от врачебных действий нет никакого эффекта. А какие вопросы могли быть к Лю? Грубо говоря, ты прошел много этапов лечения, сделал всевозможные
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— Одна из самых-самых: к нам пришел Неманья Видич с двумя межпозвоночными грыжами. Пошли разговоры, что в команду взяли инвалида. А доктор Лю с помощью волшебных иголок человека поднял. И тот после этого и в «Спартаке» играл на запредельном уровне, и позже вошел в историю, став капитаном «МЮ». Тут всякие сомнения сами собой отпадают.
А следующая песня была написана спустя два дня после трагедии с хоккейным «Локомотивом»….
СВЕТ В САМОЛЕТЕ ПОГАС — БЫЛ ГОТОВ ДО МОСКВЫ ПЕШКОМ ИДТИ.
— Когда случаются такие трагедии, задумываешься о разных вещах. Возможно, примеряешь
— Не боялся летать до определенного момента. Один раз в Турции в наш самолет на взлете попала молния. Буквально на полторы секунды свет в салоне погас, включился, но я уже был готов идти до Москвы пешком. Вот после этого случая
— А тогда, в Турции, самолет вернулся назад после удара молнии?
— Нет, полетели, все закончилось нормально.
— Представляем, что творилось среди пассажиров.
— Ну, да. Сколько молитв знал, еще штук десять придумал. Жуткие ощущения.
«ПАП, ДАВАЙ МЯЧ ПОКИДАЕМ».
— В вашем творчестве значительная часть посвящена детям.
— У меня есть песня, которая называется «Мы рождены творить добро». Она родилась после посещения детского дома в Липецке. Неизгладимое впечатление оставляют детишки, когда приезжаешь в такие места… И я считаю, что мы должны им помогать — каждый по мере возможности.
— Вы теперь регулярно ездите?
— Регулярно не всегда получается. С пляжным «Спартаком» ездили недавно в детский дом, навестили детишек, поиграли с ними. Руководство наше форму им подарило. Хотелось бы, конечно, чтобы была возможность не только поездками своими
— Как дела у ваших детей?
— Хорошо. Есть у меня две доченьки от разных браков. Песня так и называется — «Две доченьки». Только припев я переделал, там было «Ведь у меня две девочки, две
— Сколько сейчас лет дочкам?
— Старшей тринадцать, младшей — шесть.
— То есть уже через три года пригодится монтировочка?
— Может, и пораньше придется доставать, сейчас дети быстро растут.
— Склонности у них к чему больше — к футболу или к музыке?
— Ни к тому, ни к другому. Со старшей мы живем отдельно, но вот младшая подходит вечером: «Пап, давай мяч покидаем!». Я кидаю, она ловит. У нас секция есть баскетбольная. Может, туда ее отдам.
— А к женскому футболу как относитесь?
— Нормально. Но, опять же, надо выбирать то, что рядом, чтобы не ездить далеко — и так в Москву возим учиться. Нужно, чтобы ребенок тоже
— Поем дальше?
— О бане. Ходил с друзьями в Измайловские бани, после посещения родилась песня.
— Баня — это же вообще для футболистов целая культура.
— Не только для футболистов. Хотя в качестве восстановительного процесса — да, баня популярна. Да и с Войцехом в бане помирились. Сели, попарились, поговорили — и поняли, что нам делить нечего.
НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ СУПЕРВРАТАРЕМ.
— Бывший
— Вася Баранов любил попариться. Тренеры
— А в
— На нижней ступеньке нормально, не так жарко.
— Квинси Промес рассказывал недавно, что Денис Глушаков его в парилке почти 15 минут удерживал. А из легионеров «Спартака» кто полюбил эту русскую традицию?
— В мои времена так — никто. Застал Робсона, но точно не могу вспомнить. Наверное, Кебе тоже, да.
— Вот Кебе слабо представляется в бане…
— Кебе… У меня
— Плавно приближаемся к «Спартаку», следующая песня…
— …называется «Гордись всегда». Отдельная тема для меня — это болельщики. Никогда себя не считал супервратарем. И в соцсетях иногда читаю про себя: «Что это за вратарь?» Я благодарен Богу, благодарен за то, что он мне дал такую возможность — окунуться в футбольную атмосферу. И я очень благодарен болельщикам за то, что с их помощью испытал такие эмоции. Их не сравнить ни с чем!
Песня, скорее, от их лица. Я переживаю за клуб, за команду, но в большей степени я переживаю за болельщиков. Хочется, чтобы и на нашей улице, наконец, перевернулся КАМАЗ с пряниками. Надеюсь, так и получится в этом году. А эта песня была написана в период, когда «Спартак» переживал не лучшие времена, когда было много критики, и не всегда по делу.
ИСКРЕННОСТЬ КАРРЕРЫ, ЩЕДРОСТЬ СКАЛЫ.
— Есть ли у вас предчувствие, что «Спартак» возьмет чемпионство в этом году?
— Не хочу об этом много говорить, но я искренне в это верю, как и все болельщики. Но не хочу спугнуть удачу.
— Войцех Ковалевски сказал, что Фернанду — сердце современного «Спартака». У вас есть игрок, которого можете выделить?
— Так как я
— Самедов забил первый гол за «Спартак» после возвращения. Вы же с ним дружили?
— Искреннее желаю Сашке удачи, хочу, чтобы у него все получилось! Очень хороший парень. Рад за него, рад, что он одумался. Болельщики у «Спартака» разные. Хотелось бы, чтобы они его приняли.
— Болельщики разные, но все в восторге от Карреры.
— Читаешь его и радуешься. Не знаю, часто ли он дает интервью, но в тех, на которые я натыкался, видно, что он говорит искренне. Так, как думает. Даже когда ему задали вопрос про багаж: чья, мол, заслуга в успехе «Спартака», его или Аленичева? Здесь человек мог бы сказал, что это он так постарался, но Каррера ответил, что это заслуга всего коллектива. Всех упомянул: и болельщиков, и администрацию, и команду, и Аленичева.
— В вашей спартаковской карьере был другой итальянец — Невио Скала.
— Мне очень с ним понравилось работать.
— Кажется, для итальянских тренеров вообще очень многое значит слово «команда».
— Да, да. Команда! Об этом говорит и то, что мы видим на поле сейчас. Празднования голов всей командой, и так далее. Здорово, что человек сумел найти слова для объединения коллектива. Все понимают, что слаженной команде легче решать серьезные задачи.
ЕСЛИ БЫ НЕ «СПАРТАК»…
— Для вас было важно персональное общение с тренером?
— А это не всегда и нужно. Задача тренера — создать коллектив, пошутить, если видит, что ты напрягся, разрядить обстановку.
— У кого из ваших тренеров было хорошее чувство юмора?
— Юрий Валентиныч Перескоков, Клейменов еще тоже. Это тренеры вратарей. Мы, голкиперы, большую часть рабочего времени проводим с ними. Главные тренеры же работают с полевыми игроками. Очень хорошие отношения и с тренерами вратарей и в пляжном «Спартаке» сейчас. Коллектив собрался отличный. Внутреннее состояние в порядке. Все
— Есть разница между жизнью команды в пляжном футболе и обычном?
— В плане дисциплины — нет.
— Когда вы только попали в «Спартак», Романцев для вас, наверное, был небожителем?
— Да. Когда впервые оказался в Тарасовке, сел на кресло и вот так щипал себя за ногу, чтобы понять, сон это или нет. Ведь до этого ушел в армию, с футболом ничего не связывало, да и прошлое было такое непонятное, и в армии непонятно чем занимался… И тут раз! Привезли в Тарасовку. Сидел, смотрел,
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