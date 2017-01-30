Григорян: Вопрос селекции остается актуальным, состав «Анжи» меняется почти на 80%

В конце декабря было объявлено, что новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Перед этим «Анжи» на своем официальном сайте объявил о внесении корректив в деятельность клуба и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Впоследствии «Анжи» покинул ряд игроков.

«Для нас на первом сборе крайне важно было сформировать центральную ось — это вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники — и наиграть ее. Ее мы сформировали только к началу второго сбора. Сейчас на эти позиции есть футболисты, которых я вижу как игроков основного состава», — сказал Григорян, чьи слова приводит официальный сайт «Анжи».

«В этом плане мы, можно сказать, задачу выполнили и теперь можем приступить к самому главному — организации игры в атаке и в обороне, наигрыванию игровых связок. Этому будет уделено время на втором и третьем сборах. Хотя вопрос селекции остается актуальным, потому что состав меняется практически процентов на 80», — добавил тренер.

По итогам 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, имея в активе 20 очков. Турнир возобновится после зимней паузы в марте.