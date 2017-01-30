ЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухи
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
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ИВАНОВИЧ ОДНОЙ НОГОЙ В «ЗЕНИТЕ»
Как сообщает Daily Mail, защитник «Челси» Бранислав Иванович
Ожидается, что серб заключит контракт с «Зенитом» на 3.5 года и будет получать 5 миллионов евро в год. Окончательное решение о переходе должно быть принято до конца сегодняшнего дня.
ПСВ НАЗВАЛ ЦЕНУ НА ПРОППЕРА
Технический директор ПСВ Марсель Брандс заявил о том, что голландский клуб готов продать полузащитника Дэви Проппера в «Зенит», но для этого питерцам нужно заплатить приличную сумму.
— Если они могут предложить от 20 до 25 миллионов, то мы будем готовы для продажи. У нас достаточно полузащитников, — цитирует Брандса издание Voetbalzone.
Напомним, что ранее «Зенит» предлагал за Проппера 14 миллионов евро, но ПСВ не устроила эта цена.
БОРДАЧЕВ ПЕРЕШЕЛ В «ОРЕНБУРГ»
Защитник «Томи» Максим Бордачев продолжит карьеру в «Оренбурге». Об этом заявил спортивный директор сибирского клуба Игорь Кудряшов.
— Сегодня мы получили подписанные документы об аренде Бордачева, — цитирует Кудряшова ТАСС.
Футболист уже присоединился к своей новой команде.
Напомним, что
КЕРЖАКОВА И РЯЗАНЦЕВА В «УФЕ» НЕ БУДЕТ
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что полузащитника Александра Рязанцева и нападающего Александра Кержакова не будет в клубе из столицы Башкирии.
— Почвы под разговорами о возможном переходе Рязанцева и Александра Кержакова в «Уфу» нет, мы не вели переговоров по этим футболистам. Александр Пуцко продолжает тренироваться с командой, набирает форму, но о его будущем пока сказать нечего. Что касается подписания контракта с Беленовым, то в ближайшие несколько дней о его переходе должно быть объявлено официально, — приводит слова Газизова «Чемпионат».
ТРАОРЕ
Нападающий Ласина Траоре, который выступает за ЦСКА на правах аренды, скорее всего, покинет армейский клуб. 11.
— Официально сделка ее не состоялась, но, скорее всего, Траоре перейдет в «Бешикташ», — отметил агент футболиста Дмитрий Селюк.
Напомним, что права на Траоре принадлежат «Монако».
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