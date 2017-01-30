Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28599601/
30 января 2017, 14:46 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Российский клуб хочет приобрести у «Легии» нападающего Кухарчика

Обновлено: 14:49
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Один из российских клубов заинтересован в приобретении нападающего «Легии» Михала Кухарчика, сообщает Polsat Sport.

О предложении по поводу форварда знает президент польского клуба Богуслав Леснодорский, который 31 января должен появиться в тренировочном лагере в Испании, где клуб находится в настоящее время.

За 25-летнего футболиста «Легия» хочет компенсацию в размере € 1,3 млн. Контракт форварда, который в за всё время в варшавском клубе провёл 260 матчей, забил 50 мячей и сделал 45 голевых передач, рассчитан до 2019 года.

Издание предполагает, что российским клубом, который заинтересован в Кухарчике, может быть «Амкар».

Легия
Новости Матчи Состав Статистика
Амкар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России