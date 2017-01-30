Российский клуб хочет приобрести у «Легии» нападающего Кухарчика

О предложении по поводу форварда знает президент польского клуба Богуслав Леснодорский, который 31 января должен появиться в тренировочном лагере в Испании, где клуб находится в настоящее время.



За 25-летнего футболиста «Легия» хочет компенсацию в размере € 1,3 млн. Контракт форварда, который в за всё время в варшавском клубе провёл 260 матчей, забил 50 мячей и сделал 45 голевых передач, рассчитан до 2019 года.



Издание предполагает, что российским клубом, который заинтересован в Кухарчике, может быть «Амкар».